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O Manchester United caiu na armadilha do empate diante do anfitrião Sporting, de Portugal, por 2 a 2, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League, que teve nesta noite uma vitória preciosa da Inter de Milão sobre o Stuttgart, por 2 a 0.

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O Manchester United vive uma temporada ruim e perdeu na primeira partida do novo técnico, Mauricio Pochettino, ao sofrer quatro gols do Liverpool pelo Campeonato Inglês, antes de voltar a tropeçar hoje na estreia do treinador pelo clube na Champions League.

Luis Suárez marcou os dois gols do Sporting (aos 33 minutos, de pênalti, e aos 80), enquanto Bruno Fernandes anotou os do Manchester United (aos 48, de pênalti, e aos 50).

Com o resultado, o Sporting chegou a 10 pontos, em nono lugar, enquanto o Manchester United foi a 7 pontos, na 19ª colocação.

O primeiro tempo terminou com o Manchester United perdendo por 1 a 0 para o Sporting no Estádio José Alvalade. Os primeiros 45 minutos foram difíceis para os visitantes, que registraram xG de apenas 0,12, contra 1,89 dos adversários, embora tenham se sentido injustiçados por não conseguirem empatar.

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O Sporting desperdiçou uma chance de ouro de abrir o placar aos 30 minutos, quando Lammens defendeu o pênalti cobrado por Suárez após falta de Martínez em Catamo.

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Mas o atacante teve uma segunda oportunidade três minutos depois, quando Lammens se chocou com Araújo, e desta vez não desperdiçou, marcando seu quinto gol na Champions League nesta temporada.

O United achou que tinha empatado aos 40 minutos, quando Amad cabeceou para o gol vazio, mas o lance foi anulado de forma intrigante, já que foi marcada falta de Tielemans na construção da jogada.

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No início do segundo tempo, o árbitro Marciniak voltou a marcar pênalti, o terceiro da partida, desta vez a favor do Manchester United, e Bruno Fernandes converteu a cobrança.

Aos 50 minutos, Bruno Fernandes marcou seu segundo gol, e o segundo da equipe, contra seu ex-clube, após assistência do companheiro Amad Diallo.

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Luis Suárez empatou para o Sporting aos 79 minutos, com um chute de bicicleta de dentro da área, um minuto antes de o Manchester United marcar o terceiro gol, anulado após revisão do VAR.

O belga Youri Tielemans, do Manchester United, recebeu o segundo cartão amarelo e, em seguida, o vermelho aos 90 minutos, momentos antes do apito final que confirmou o empate, com o qual o time inglês prolonga a sequência de tropeços em diversas competições.

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Inter mantém sequência de vitórias

A Inter de Milão manteve a sequência de vitórias europeias e conquistou o terceiro triunfo consecutivo, desta vez diante do alemão Stuttgart, que visitou o time italiano e foi derrotado por 2 a 0.

Petar Sučić (aos 57 minutos, de pênalti) e Lautaro Martínez (aos 74) marcaram os gols da Inter de Milão.

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A Inter chegou a 9 pontos e ocupa a 11ª posição na classificação, enquanto o Stuttgart estacionou nos 7 pontos, em 17º lugar.