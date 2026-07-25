A Federação Italiana de Futebol aproxima-se de resolver o dossiê da sucessão de Gennaro Gattuso no comando técnico da seleção nacional, após negociações intensas que assistiram à recusa de vários grandes nomes, destacando-se o nome de Andrea Pirlo como o candidato mais bem posicionado para liderar a "Squadra Azzurra" na próxima fase.

O jornal "Corriere dello Sport" noticiou que o diretor desportivo Paolo Maldini e o seu assessor Leonardo contactaram Thiago Motta, ex-treinador da Juventus e do Bolonha, numa tentativa de o convencer a assumir a função, mas este recusou a proposta apesar de não estar ligado a qualquer clube desde a sua saída dos bianconeri em março de 2025.

A Federação Italiana tinha falhado na contratação tanto de Pep Guardiola como de Carlo Ancelotti, o que a levou a procurar outras alternativas, tendo o nome de Motta sido também associado ao clube francês Lille, que decidiu a favor do treinador italiano Davide Ancelotti.

Os relatos italianos apontam que a Federação está agora perto de chegar a um acordo definitivo com Pirlo, lenda do futebol italiano e ex-jogador da Juventus e do Milan, que possui uma experiência de treino modesta mas que goza de grande confiança por parte da direção da Federação para conduzir a seleção rumo à recuperação da sua glória continental e mundial.

Esta nomeação prevista surge no contexto do desejo da Federação Italiana de abrir uma nova página após os recentes fracassos, apostando no grande legado futebolístico de Pirlo e na sua capacidade de inspirar uma nova geração de jogadores para recuperar o brilho da "Azzurra" nas competições internacionais.