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Novo técnico do Egito revela suas prioridades e coloca Salah em posição de destaque

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Ali Maher começou sua missão à frente da comissão técnica da seleção do Egito com uma mensagem clara sobre a natureza da próxima fase, afirmando que o tempo escasso não o impedirá de tentar promover uma mudança na forma de trabalho, e que sua confiança no potencial dos jogadores representa o ponto de partida para colocar em prática sua visão.

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Durante a coletiva de imprensa de sua apresentação, nesta quarta-feira, o treinador egípcio descreveu o fato de assumir a responsabilidade pela seleção como um marco importante em sua carreira, ressaltando que comandar a equipe nacional representa uma ambição buscada por todo treinador. Ele também agradeceu ao presidente Abdel Fattah al-Sisi, em reconhecimento ao seu apoio ao futebol egípcio e ao treinador nacional.

"Não vamos começar do zero"

Maher não deixou de mencionar a antiga comissão técnica, comandada por Hossam Hassan, elogiando o esforço realizado durante seu período de responsabilidade e esclarecendo que a nova comissão não começará do zero, mas sim pretende construir sobre o que foi conquistado, com a introdução de ideias e métodos diferentes no próximo período.

O treinador falou sobre a dificuldade das circunstâncias nas quais assumiu a missão, explicando que teve apenas cinco dias antes de disputar a primeira partida. Apesar do curto período de preparação, demonstrou confiança na capacidade dos jogadores da seleção de assimilar suas instruções e aplicá-las dentro de campo, apoiando-se no potencial que possuem e descrevendo seus jogadores como os melhores do continente africano.

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Maher comparou a natureza do trabalho nos clubes e nas seleções, explicando que o treinador no clube tem a oportunidade diária de treinar, corrigir erros e consolidar suas ideias junto aos jogadores, enquanto as seleções impõem circunstâncias diferentes devido aos curtos e espaçados períodos de concentração, o que torna os detalhes mais complexos e exige métodos de comunicação contínuos.

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Ele apontou que a comissão técnica fará questão de manter os canais de comunicação abertos com os jogadores, para que eles possam compreender com facilidade o que é exigido deles, diante do tempo limitado disponível para o trabalho coletivo. Maher considera que simplificar as instruções e transmitir as ideias com clareza representam uma necessidade para lidar com a natureza da missão internacional.

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Como ele vê Mohamed Salah?

Sobre Mohamed Salah, considerou que o capitão da seleção é um dos ganhos mais importantes que o futebol egípcio conheceu, afirmando: "Salah é a melhor coisa que aconteceu ao futebol egípcio", enfatizando que sua presença representa um grande valor para a equipe. Acrescentou que todos os jogadores têm o desejo de deixar uma marca impactante com a camisa da seleção, expressando sua confiança na capacidade deles de alegrar a torcida egípcia. Ao falar sobre o futuro da equipe, Maher ressaltou que cada etapa tem suas próprias exigências e que lidar com a lista atual deve levar em conta primeiro o aproveitamento dos elementos disponíveis para alcançar os objetivos pretendidos.

Ele também destacou que o futebol egípcio não produz um jogador excepcional de forma recorrente, mas sim em intervalos longos, o que exige o bom aproveitamento dos talentos existentes no momento atual, em vez de precipitar grandes mudanças. Explicou que a questão de reduzir a média de idade da seleção virá em uma etapa posterior, após o trabalho para alcançar os objetivos atuais e o aproveitamento do grupo existente, sem definir uma data ou um mecanismo para aplicar essa orientação.

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Maher assumiu a responsabilidade apenas cinco dias antes de sua primeira partida à frente da seleção, preparando-se para enfrentar o Malawi duas vezes nas eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027, na próxima sexta-feira e na próxima terça-feira.

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