Numa decisão surpreendente da UEFA, o Spotify Camp Nou será o palco da estreia europeia de um árbitro alemão, na noite do retorno do Barcelona à Liga dos Campeões.

A UEFA anunciou oficialmente nesta segunda-feira a designação do árbitro alemão Sven Jablonski, de 36 anos, para comandar a partida de estreia do Barcelona na Liga dos Campeões diante do holandês Feyenoord, marcada para a próxima quarta-feira, às 18h45 no horário da Europa Central, no estádio Camp Nou.

Essa designação carrega um significado especial, pois será a primeira vez em sua carreira que Jablonski apita uma partida do Barcelona em competições europeias, e a primeira dele em todos os tempos no reduto do Blaugrana.

Será também a estreia de suas partidas europeias nesta temporada, em uma ocasião importante para o jovem árbitro, que dá um grande passo em sua trajetória continental. Ele será auxiliado nessa tarefa pelo experiente árbitro alemão Bastian Dankert, que ficará responsável pela tecnologia de arbitragem de vídeo (VAR).

Apesar de sua pouca experiência com clubes espanhóis, Jablonski não é totalmente estranho ao futebol espanhol, já que apitou apenas uma partida de equipes espanholas, na temporada passada, quando o Villarreal perdeu por 1 a 0 para o Pafos, além de ter apitado uma partida da seleção espanhola sub-19 e uma partida do Real Madrid na Liga dos Campeões da UEFA de juniores.

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Por outro lado, a partida de quarta-feira será a primeira vez que o árbitro alemão comanda um jogo do Feyenoord na Europa, embora ele tenha experiência anterior no comando de partidas de outros clubes holandeses, já que apitou jogos tanto do AZ Alkmaar quanto do Ajax de Amsterdã, o que o torna familiarizado com o estilo do futebol holandês antes do aguardado confronto no Camp Nou, comandado por Hansi Flick.