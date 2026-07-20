Novo plano marroquino antes de sediar a Copa do Mundo de 2030

O Marrocos planeja aumentar sua capacidade hoteleira em cerca de 60 mil leitos adicionais até a data em que sediará, em conjunto, a Copa do Mundo de 2030, o que equivale a cerca de um quinto da capacidade atual dos hotéis do país, conforme anunciou a ministra do Turismo marroquina, Fátima Al-Zahra Amour.

O Marrocos vive um momento de grande impulso midiático e esportivo desde que chegou às quartas de final da Copa do Mundo de 2022, após ter se tornado, há quatro anos, a primeira seleção africana e árabe a chegar às quartas de final do torneio.

As autoridades marroquinas buscam aproveitar esse interesse renovado para obter ganhos de longo prazo para o setor de turismo, que gera centenas de milhares de empregos para os marroquinos e contribui com cerca de 7% do Produto Interno Bruto do país.

A ministra do Turismo, Fátima Al-Zahra Amour, afirmou em declarações à agência Reuters: “Encaramos a Copa do Mundo de 2030 como um acelerador do desenvolvimento, e não como um objetivo em si”.

O governo marroquino está investindo mais de 20 bilhões de dólares em projetos de construção e ampliação de ferrovias, estradas, aeroportos, estádios e outras infraestruturas, em preparação para sediar o torneio, que será organizado pelo Marrocos em parceria com a Espanha e Portugal.

Dados oficiais revelaram que o Marrocos já adicionou 45 mil leitos de hotel nos últimos quatro anos, elevando a capacidade total atual para mais de 300 mil leitos.

A ministra do Turismo acrescentou que “a próxima fase de crescimento” se concentrará no aumento do número de turistas provenientes da China, dos Estados Unidos e dos países do Oriente Médio, por meio da melhoria das conexões aéreas e da ampliação da rede de voos internacionais.

Ao mesmo tempo, o Marrocos está trabalhando para diversificar seus destinos turísticos, não se limitando às cidades tradicionais como Marraquexe e Agadir.

Essa estratégia inclui a transformação da capital, Rabat — com seus marcos históricos, museus e instalações esportivas — em um centro principal para sediar eventos culturais, esportivos e viagens de negócios.

Fatima Al-Zahra Amour concluiu suas declarações dizendo: “Precisamos realizar investimentos que criem valor sustentável e de longo prazo para o turismo marroquino”.