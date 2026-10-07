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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy
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Novo passo: Jamal Sellami se aproxima do confronto com o Al-Ahli saudita

J. Sellami
Al Fateh x Al-Ahli
Al Fateh
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Marrocos
Arábia Saudita

O treinador marroquino se aproxima de um novo destino

O marroquino Jamal Sellami, ex-técnico da seleção da Jordânia, está perto de disputar sua primeira partida na Liga Roshn Saudita contra o Al-Ahli.

O Al-Ahli visita o Al-Fateh, depois de amanhã, sexta-feira, no estádio Midan Tamweel Al-Oula, em Al-Ahsa, pela oitava rodada da Liga Roshn Saudita.

E, 48 horas antes da partida, o jornal saudita "Al-Riyadiah" confirmou que o clube Al-Fateh comunicou à sua comissão técnica saudita, comandada pelo treinador Khaled Al-Atwi, sua demissão do cargo, por conta dos maus resultados da equipe no período recente.

O jornal esclareceu que o clube saudita chegou a um acordo com Jamal Sellami para comandar a equipe até o fim da atual temporada, poucos meses após sua saída do comando da seleção da Jordânia, depois do fracasso em avançar da fase de grupos da Copa do Mundo 2026.

A diretoria do Al-Fateh aguarda a aprovação da fiscalização financeira da Liga Roshn Saudita para anunciar oficialmente a assunção de Jamal Sellami ao cargo de técnico da equipe principal antes do confronto com o Al-Ahli.

O Al-Fateh vem sofrendo bastante na atual temporada da Liga Roshn Saudita, ocupando a décima quinta posição na tabela de classificação com 3 pontos, somados em 3 empates e 4 derrotas, sem conquistar nenhuma vitória até agora.

Vale lembrar que Sellami possui uma trajetória de treinador repleta de conquistas, cuja maior realização foi conduzir a seleção da Jordânia à classificação direta para a Copa do Mundo 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, pela primeira vez em sua história.

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