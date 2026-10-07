Novo passo: Jamal Sellami se aproxima do confronto com o Al-Ahli saudita

O marroquino Jamal Sellami, ex-técnico da seleção da Jordânia, está perto de disputar sua primeira partida na Liga Roshn Saudita contra o Al-Ahli.
O Al-Ahli visita o Al-Fateh, depois de amanhã, sexta-feira, no estádio Midan Tamweel Al-Oula, em Al-Ahsa, pela oitava rodada da Liga Roshn Saudita.
E, 48 horas antes da partida, o jornal saudita "Al-Riyadiah" confirmou que o clube Al-Fateh comunicou à sua comissão técnica saudita, comandada pelo treinador Khaled Al-Atwi, sua demissão do cargo, por conta dos maus resultados da equipe no período recente.
O jornal esclareceu que o clube saudita chegou a um acordo com Jamal Sellami para comandar a equipe até o fim da atual temporada, poucos meses após sua saída do comando da seleção da Jordânia, depois do fracasso em avançar da fase de grupos da Copa do Mundo 2026.
A diretoria do Al-Fateh aguarda a aprovação da fiscalização financeira da Liga Roshn Saudita para anunciar oficialmente a assunção de Jamal Sellami ao cargo de técnico da equipe principal antes do confronto com o Al-Ahli.
O Al-Fateh vem sofrendo bastante na atual temporada da Liga Roshn Saudita, ocupando a décima quinta posição na tabela de classificação com 3 pontos, somados em 3 empates e 4 derrotas, sem conquistar nenhuma vitória até agora.
Vale lembrar que Sellami possui uma trajetória de treinador repleta de conquistas, cuja maior realização foi conduzir a seleção da Jordânia à classificação direta para a Copa do Mundo 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, pela primeira vez em sua história.