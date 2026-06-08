"Novo nome entra na lista de possíveis sucessores de Robin van Persie no Feyenoord"

Wouter Vrancken é um candidato sério para substituir Robin van Persie, demitido do Feyenoord, segundo o site 1908.nl. O ex-técnico do Sint-Truiden tem boa relação com o diretor técnico Dévy Rigaux.

No domingo, ficou sabido que o Feyenoord se despediu de Van Persie após uma temporada turbulenta, na qual os rotterdames ainda assim conseguiram conquistar o segundo lugar. A diretoria do clube está em plena busca por um sucessor, e o nome de Vrancken surge pela primeira vez.

O belga de 47 anos está atualmente em busca de um novo desafio, após decidir não renovar seu contrato com o Sint-Truiden, que está chegando ao fim.

No clube belga, ele obteve grandes sucessos: terminou em terceiro lugar e conquistou assim uma vaga na Liga Europa. Com isso, ele escreveu história no clube: nunca antes o clube havia conseguido se classificar para uma competição europeia.

Segundo o site 1908.nl, Vrancken é um dos principais candidatos. Oliver Glasner, que recentemente se despediu do Crystal Palace após muitos sucessos, também é um candidato sério — embora o AC Milan também esteja de olho no austríaco.

Se Vrancken aceitar o cargo, essa será sua primeira aventura como técnico principal no exterior. Anteriormente, ele atuou no KAA Gent e no KRC Genk, mas viveu seus melhores anos no KV Mechelen. Entre 2018 e 2022, ele levou o clube da segunda divisão ao nível mais alto e também conquistou a Copa da Bélgica na temporada de promoção.

Em janeiro, o belga recusou uma oferta do Saint-Étienne.