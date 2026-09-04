Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Novo Hilal: Inzaghi define a situação de Martinelli e Watkins para o dérbi contra o Al-Shabab

Al-Shabab x Al Hilal
Al-Shabab
Al Hilal
Campeonato Saudita
O. Watkins
G. Martinelli
Arábia Saudita
England
Brasil

"O Líder" aparece de forma diferente

O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, definiu a situação de suas duas novas estrelas — o brasileiro Gabriel Martinelli e o inglês Ollie Watkins — quanto à participação na partida do dérbi de Riade contra o Al-Shabab.

O Al-Hilal visita o Al-Shabab nesta sexta-feira, no estádio SHG Arena, na capital saudita Riade, pela quinta rodada da Roshn Saudi League.

O jornal saudita "Al-Riyadiah" afirmou que Martinelli se integrou ao elenco do Al-Hilal para o dérbi contra o Al-Shabab, e que se espera que esteja na lista final que Inzaghi divulgará momentos antes da partida.

Ingressos para as partidas da Roshn Saudi LeagueCompre seu ingresso agora!

Isso ocorre menos de 24 horas depois de o clube da capital ter anunciado a contratação de Martinelli, vindo do Arsenal, em uma transferência avaliada em 65 milhões de euros, de acordo com o que revelaram reportagens da imprensa.

Campeonato Saudita
Al-Shabab crest
Al-Shabab
ALS
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Em contrapartida, o atacante inglês Ollie Watkins, vindo do Aston Villa, estará à frente do time titular que o treinador italiano anunciará, de acordo com o que revelou o jornal saudita "Al-Yaum".

Watkins já havia iniciado sua jornada com o Al-Hilal na última terça-feira, quando entrou como substituto e marcou o terceiro gol na vitória no clássico sobre o rival tradicional Al-Ahli pelo placar de 3 a 0, no estádio Kingdom Arena.

O Al-Hilal busca conquistar a quinta vitória consecutiva, a fim de seguir liderando a tabela de classificação, posição que ocupa atualmente com 12 pontos, à frente do Al-Nassr, segundo colocado, apenas pelo saldo de gols.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google