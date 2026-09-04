O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, definiu a situação de suas duas novas estrelas — o brasileiro Gabriel Martinelli e o inglês Ollie Watkins — quanto à participação na partida do dérbi de Riade contra o Al-Shabab.
O Al-Hilal visita o Al-Shabab nesta sexta-feira, no estádio SHG Arena, na capital saudita Riade, pela quinta rodada da Roshn Saudi League.
O jornal saudita "Al-Riyadiah" afirmou que Martinelli se integrou ao elenco do Al-Hilal para o dérbi contra o Al-Shabab, e que se espera que esteja na lista final que Inzaghi divulgará momentos antes da partida.
Isso ocorre menos de 24 horas depois de o clube da capital ter anunciado a contratação de Martinelli, vindo do Arsenal, em uma transferência avaliada em 65 milhões de euros, de acordo com o que revelaram reportagens da imprensa.
Em contrapartida, o atacante inglês Ollie Watkins, vindo do Aston Villa, estará à frente do time titular que o treinador italiano anunciará, de acordo com o que revelou o jornal saudita "Al-Yaum".
Watkins já havia iniciado sua jornada com o Al-Hilal na última terça-feira, quando entrou como substituto e marcou o terceiro gol na vitória no clássico sobre o rival tradicional Al-Ahli pelo placar de 3 a 0, no estádio Kingdom Arena.
O Al-Hilal busca conquistar a quinta vitória consecutiva, a fim de seguir liderando a tabela de classificação, posição que ocupa atualmente com 12 pontos, à frente do Al-Nassr, segundo colocado, apenas pelo saldo de gols.