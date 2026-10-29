Michael Carrick, técnico do Manchester United, sofreu um novo baque, diante da possibilidade de desfalque de seu atacante Benjamin Sesko até, pelo menos, o próximo mês de janeiro, por causa de uma lesão.

O jogador de 23 anos vinha sofrendo com esse problema no início da temporada, e seu tempo em campo foi gerenciado com cuidado enquanto o clube tentava ajudá-lo a recuperar a plena forma física, mas agora parece que esses esforços foram em vão.

Sesko não atua pelo Manchester United desde a derrota para o Brighton na Copa da Liga Inglesa, no último dia 16 de setembro, quando foi substituído aos 66 minutos.

Sesko ficou de fora da pré-temporada por causa dessa queixa, da qual também sofreu na temporada passada e que voltou a aparecer diante do Liverpool em maio, o que o deixou ausente das três últimas partidas da Premier League.

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Segundo o jornal britânico "Daily Mail", ele ficará afastado dos gramados até o Ano-Novo, o que representa um duro golpe para o Manchester United durante uma fase difícil de desempenho e deixa Michael Carrick sem um atacante principal.

O ponta-direita Bryan Mbeumo atua na posição de camisa 9, tendo começado as cinco últimas partidas ali em todas as competições, depois que Carrick perdeu a confiança no holandês Joshua Zirkzee.

Desde que chegou ao Manchester United, vindo do Leipzig, em uma transferência avaliada em 73,7 milhões de libras esterlinas, em agosto de 2025, Sesko disputou 38 partidas em todas as competições, marcou 14 gols e deu uma assistência.

Sesko desfalca a equipe em partidas decisivas da Premier League, incluindo confrontos com Chelsea, Liverpool e Arsenal, além de pelo menos três jogos da Liga dos Campeões da Europa.

O Manchester United ocupa atualmente a 16ª posição na Premier League, apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento, o que aumenta a pressão sobre o técnico Michael Carrick.

Carrick segue ameaçado de demissão do comando do Manchester United, diante dos resultados modestos desde o início da atual temporada, já que venceu apenas uma vez na Premier League em 8 rodadas.

Isso soma-se à crise de Carrick com o capitão do United, Bruno Fernandes, que criticou publicamente seu treinador diante da imprensa após a derrota (4 a 1) para o Como na Liga dos Campeões da Europa.