Novo golpe para a seleção espanhola antes do confronto com a Inglaterra

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A seleção espanhola sofreu um novo golpe antes de seu aguardado confronto contra a Inglaterra, depois que Álex Grimaldo deixou a concentração da equipe na cidade de Las Rozas por causa de um quadro de febre, ficando assim fora dos planos do técnico Luis de la Fuente para a próxima partida.

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A Real Federação Espanhola de Futebol anunciou o corte do lateral-esquerdo da lista e seu retorno para casa, a fim de descansar e se recuperar de uma gripe, depois de não conseguir dar continuidade aos treinos com os companheiros.

A federação espanhola esclareceu que Grimaldo deixou a concentração no sábado, após apresentar os sintomas da doença durante o período em que esteve com a seleção, levando a comissão técnica a decidir não mantê-lo no grupo, em consideração ao seu estado de saúde.

A decisão ocorre antes do confronto diante da Inglaterra, privando De la Fuente de uma de suas opções na posição de lateral-esquerdo e obrigando-o a recorrer aos jogadores já presentes na lista.

O jogador do Bayer Leverkusen não conseguiu concluir a última sessão de treinamento, depois que o técnico Luis de la Fuente pediu que ele interrompesse o trabalho devido ao seu estado de saúde.

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Em seguida, o atleta passou por avaliação da equipe médica da seleção, que acompanhou seu caso antes de tomar a decisão final por sua saída da concentração e retorno para casa, a fim de completar o descanso e a recuperação longe dos treinos coletivos.

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No que diz respeito à reposição de sua ausência, De la Fuente não vai convocar um novo jogador, já que a seleção dará continuidade à sua preparação com a lista atual.

Os dados indicam que Marc Cucurella se tornou o principal candidato a ocupar a posição de lateral-esquerdo no time titular diante da Inglaterra, diante da ausência de Grimaldo e da não convocação de um novo substituto.