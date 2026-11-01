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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
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Novo golpe ou alívio esperado? Evolução da lesão de Olise confunde o Bayern de Munique

M. Olise
V. Kompany
Atlético de Madrid x Bayern de Munique
Atlético de Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
Bayern Munich x Werder Bremen
Bayern Munich
Werder Bremen
Bundesliga
França
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Kompany aguarda a decisão mais difícil

O Bayern de Munique acompanha a evolução da lesão de seu astro Michael Olise, em meio a um clima de preocupação sobre sua disponibilidade para o aguardado confronto diante do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões da Europa. No entanto, os primeiros indícios podem trazer notícias tranquilizadoras para o técnico Vincent Kompany, depois de o jogador francês ter aparentemente evitado o risco de uma ausência por um longo período.

Olise sofreu uma lesão no joelho direito durante o confronto entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, que terminou empatado (2 a 2), no último sábado, antes de ser submetido a tratamento, no domingo, no campo de treinamentos do clube bávaro.

Apesar disso, o Bayern de Munique ainda não emitiu nenhum comunicado oficial sobre a natureza da lesão ou sobre a provável duração da ausência do jogador, e tampouco definiu sua posição quanto à participação no próximo confronto europeu, o que mantém a comissão técnica em estado de expectativa, apesar do otimismo cauteloso em relação ao seu quadro.

O Bayern de Munique deve viajar para a capital espanhola, em preparação para o confronto com o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões da Europa.

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Segundo o site francês "Foot Mercato", citando o jornal francês "L'Équipe", Olise será submetido a um exame médico na manhã de segunda-feira, a fim de avaliar o estado de seu joelho e determinar até que ponto ele terá condições de viajar com a delegação do time para a Espanha e participar do aguardado confronto.

A perda dos serviços do ponta francês representará um duro golpe para as ambições do Bayern de Munique, especialmente diante do fato de o time já sofrer com ausências relevantes em seu setor ofensivo, encabeçadas por Serge Gnabry, Jamal Musiala, Ismaël Saibari e Luis Díaz.

Apesar da importância de Olise nos planos de Kompany, a comissão técnica não estará disposta a arriscar o jogador caso ele não se recupere totalmente, a fim de evitar o agravamento da lesão e sua transformação em uma crise maior que poderia privá-lo de seus serviços por um longo período.

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