Novo escândalo atinge Infantino: privilégio excepcional de milhões de dólares provoca tempestade

Relatórios jornalísticos publicados pelos jornais norte-americano "New York Times" e francês "Le Monde" revelaram que Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), recebeu um tratamento financeiro especial, consistente no fato de a entidade assumir o pagamento de seus impostos norte-americanos referentes aos anos de 2024, 2025 e 2026, em um valor estimado em cerca de 4 milhões de dólares, durante seu período de residência na cidade de Miami em preparação para sediar a Copa do Mundo de 2026.

Segundo o que foi noticiado pelos dois jornais, o mecanismo de equalização fiscal adotado pela FIFA para evitar conceder vantagem financeira ou causar prejuízo aos funcionários que se mudaram para os Estados Unidos a fim de trabalhar na organização do Mundial deveria limitar-se aos trabalhadores da entidade, sem abranger os dirigentes eleitos, entre eles Infantino.

Os relatórios indicaram que esse tratamento foi concedido ao presidente da FIFA em 2024 por decisão de um comitê reduzido encarregado de definir os salários dos altos dirigentes, sem que fosse incluído em documentos oficiais da entidade, o que suscitou questionamentos sobre a base na qual a decisão se fundamentou.

Os detalhes não pararam por aí, pois os relatórios revelaram o papel de Bruno Chiomento, advogado suíço e presidente do Comitê Independente de Governança, Auditoria e Conformidade da FIFA, que mantém com Infantino uma relação de amizade que se estende por cerca de 20 anos, na apresentação e discussão do assunto.

De acordo com as informações publicadas, Chiomento obteve privilégios especiais dentro da entidade, já que foi o único presidente de comitê a receber a credencial de "personalidade muito importante" para assistir à Copa do Mundo, o que lhe permite escolher as partidas que deseja assistir.

Chiomento também recebe seu salário anual, no valor de 250 mil francos suíços, na moeda suíça, ao contrário dos demais presidentes de comitês, que recebem seus pagamentos em dólar norte-americano, o que lhe proporciona benefício com a diferença das taxas de câmbio.

Esses relatórios surgem em um momento em que Infantino enfrenta as consequências do fracasso de seu projeto, apresentado em julho passado, de vender os direitos da Copa do Mundo a investidores do setor privado, depois que o projeto foi recebido com oposição, em meio a relatos de uma movimentação europeia para boicotá-lo caso avance com ele.

O presidente da FIFA deve disputar as eleições para a presidência da entidade para um quarto mandato no dia 18 de março próximo, na cidade canadense de Vancouver, sendo o único candidato declarado até o momento.