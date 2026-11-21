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A volta da esperança ao Manchester United com a chegada do técnico argentino Mauricio Pochettino não saiu de graça. Ela veio acompanhada de uma nova conta financeira que aumenta a pressão sobre a diretoria do clube, que se viu obrigada a recorrer novamente a empréstimos para cobrir seus compromissos, em um momento em que as crises técnica e financeira se agravam dentro de Old Trafford.

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Apenas três dias após anunciar Pochettino como novo técnico da equipe, o Manchester United obteve um empréstimo adicional de 10 milhões de libras esterlinas, um movimento que revela parte do crescente custo financeiro das tentativas do clube de recuperar seu lugar entre os grandes do futebol inglês e europeu.

De acordo com o que revelou a "BBC Sport", o Manchester United informou, em um documento detalhado apresentado à bolsa de valores junto com a divulgação de seus resultados financeiros do primeiro trimestre, na quinta-feira, que é obrigado a pagar uma compensação financeira de 7,5 milhões de libras esterlinas à Federação de Futebol dos Estados Unidos para contar com os serviços do treinador argentino.

O clube inglês havia anunciado, em 13 de novembro, um acordo com Pochettino para assumir o comando técnico da equipe com contrato de dois anos e meio, antes de obter o novo empréstimo em 16 de novembro, ou seja, apenas três dias após o anúncio do acordo.

Esse financiamento não é um compromisso isolado. Trata-se de um dos três empréstimos confirmados pelo clube após 30 de setembro, data de encerramento do primeiro trimestre fiscal, o que eleva para 240 milhões de libras esterlinas os valores devidos dentro do limite da linha de crédito rotativo.

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Conta dos treinadores se aproxima de 100 milhões

No entanto, o novo empréstimo é apenas parte de uma conta ainda mais preocupante: os gastos totais do Manchester United com contratações e demissões de treinadores subiram para cerca de 95 milhões de libras esterlinas desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson, em 2013.

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A expectativa é que esse número ultrapasse a marca de 100 milhões de libras esterlinas assim que forem somados os custos com a contratação da comissão técnica de Pochettino, além das indenizações relacionadas à rescisão do contrato do treinador anterior, Michael Carrick.

Carrick deixou o cargo na semana passada, depois que a equipe se viu na zona de rebaixamento, em meio a um dos piores inícios de temporada do Manchester United em 40 anos.

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A demissão ocorreu apesar de ele ter recebido a chance de continuar com um contrato de dois anos, depois de obter resultados positivos durante os seis meses em que comandou a equipe interinamente na temporada passada.

Pochettino é o nono treinador efetivo a comandar o Manchester United desde a saída de Ferguson, contando Ralf Rangnick, que assumiu o cargo em novembro de 2021. As frequentes mudanças refletem o tamanho da instabilidade técnica vivida pelo clube, sobretudo porque nas três últimas temporadas houve troca de treinador no meio da temporada.

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Compromissos financeiros enormes e dívidas milionárias

Os detalhes revelados pelo documento não se limitaram aos custos com treinadores e empréstimos: o Manchester United confirmou ter gasto 5,7 milhões de libras esterlinas com o registro de novos jogadores ou com a renovação de contratos de atletas do elenco atual e de membros da comissão técnica.

Os dados também revelaram compromissos financeiros enormes relacionados a taxas de transferência de jogadores, que somam 417 milhões de libras esterlinas, dos quais 181 milhões devem ser pagos ao longo do próximo ano.

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Ao mesmo tempo, o clube informou que sua dívida total chegou a 750 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 577,4 milhões de libras esterlinas, de acordo com a taxa de câmbio registrada em 30 de setembro.

Assim, o Manchester United se vê diante de uma equação complexa: uma nova gestão do projeto esportivo sob o comando de Pochettino, uma conta crescente com as trocas de treinador e pesados compromissos financeiros que colocam a diretoria diante de um verdadeiro teste.

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Será que o treinador argentino conseguirá transformar esses gastos em estabilidade e resultados dentro de campo, ou o novo projeto de recuperação se tornará mais um capítulo na novela do esvaziamento dos cofres do clube?