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Após o afastamento de Kvicha Kvaratskhelia, o campeão da Liga dos Campeões teme agora por Desire Doue: o atacante deixou o campo de maca e aos prantos na visita ao Nice.

Aos 38 minutos, seu joelho direito cedeu quando ele mudou de direção, sem contato com um adversário. Doue caiu no gramado, gritou de dor e ficou com lágrimas nos olhos. Pouco depois, o jogador da seleção francesa foi retirado de maca sob os aplausos de todos os jogadores, dos torcedores e até do árbitro.

Segundo o técnico Luis Enrique, "é evidente que se trata de uma lesão grave. É assim a vida de um profissional no mais alto nível. É preciso aceitar isso, e tenho certeza de que ele vai se recuperar bem e voltar ainda mais forte."

O espanhol Ferran Torres, herói da final da Copa do Mundo, entrou no lugar de Doue. Cerca de dez minutos antes, Doue, que havia sido decisivo nas duas conquistas do clube parisiense na Liga dos Campeões em 2025 e 2026, ainda comemorava: aos 32 minutos, marcou o gol do 2 a 1 para o líder da Ligue 1. Antes, Senny Mayulu (31 minutos) havia empatado a partida após Mohamed Amoura (8 minutos) abrir o placar para os donos da casa.

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Kvicha Kvaratskhelia ficará muito tempo afastado por ruptura do ligamento cruzado

Embora o diagnóstico oficial ainda não tenha saído, as imagens levantam o temor de uma lesão grave no joelho e de um longo afastamento para o jogador da seleção francesa. Seria o segundo grande revés para o clube parisiense nesta temporada. Há pouco mais de quatro semanas, Kvicha Kvaratskhelia, outro astro do ataque da equipe francesa, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado e pode ficar fora até a próxima primavera .

Ao menos o PSG venceu fora de casa contra o Nice. Torres, substituto de Doue, recebeu passe de Ousmane Dembele e marcou o terceiro gol do favorito, fazendo 3 a 1 (85 minutos), antes de Ali Abdi, do Nice, definir o placar já nos acréscimos (90+5 minutos). Com a oitava vitória consecutiva, a equipe do técnico Luis Enrique manteve a liderança da Ligue 1.