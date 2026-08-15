A Federação Jordaniana de Futebol se prepara para apresentar o marroquino Badou Zaki como novo treinador da seleção principal da Jordânia, durante uma coletiva de imprensa marcada para a próxima quinta-feira na sede da federação, dando início oficialmente ao seu trabalho com a Jordânia.

De acordo com a Federação Jordaniana, a coletiva começa ao meio-dia com a presença de representantes dos veículos de imprensa credenciados, quando Zaki será apresentado oficialmente, além de serem detalhados os aspectos da próxima fase e os planos da seleção para os compromissos que a aguardam.

A Federação Jordaniana havia anunciado a contratação de Zaki para comandar a seleção pelo período de um ano, com possibilidade de prorrogação do contrato mediante acordo entre as partes, no âmbito da preparação para os próximos compromissos, com destaque para a fase final da Copa da Ásia de 2027, marcada para a Arábia Saudita.

A apresentação do treinador marroquino havia sido adiada anteriormente por circunstâncias familiares de urgência que impediram sua chegada à Jordânia na data prevista, antes de a federação definir uma nova data para a realização da coletiva e o anúncio oficial do início do trabalho de Zaki com a seleção jordaniana.