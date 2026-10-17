Novo cenário no caso do Manchester City provoca pânico nos clubes ingleses

Os clubes da Premier League temem que a batalha do Manchester City para recorrer de sua condenação se arraste até a próxima temporada, o que colocaria a competição diante de um "problema gigantesco".

Há um clima de insatisfação por causa do que parece ser a falta de disposição do Manchester City em chegar a um acordo que encerre os procedimentos durante a atual temporada e ponha fim à incerteza que pesa sobre a Premier League.

O Manchester City foi condenado em praticamente todas as acusações, entre mais de 100 relacionadas à violação das regras financeiras, depois que uma comissão independente concluiu que o clube inflou suas receitas comerciais e reduziu suas despesas em 920 milhões de libras esterlinas.

A punição aguardada ainda não foi anunciada, e ela pode incluir perda de pontos e a retirada de títulos do clube, enquanto o Manchester City confirmou ter apresentado recurso contra a decisão.

Isso lançou uma sombra sobre a temporada da Premier League, diante das dúvidas sobre o quanto a briga pelo título, pelas vagas nas competições europeias e pelo rebaixamento será afetada pelo caso do Manchester City.

Mas os rivais do Manchester City temem que o caso não seja resolvido durante a atual temporada, já que o clube está disposto a explorar todos os caminhos possíveis para contestar e anular a decisão.

Uma das fontes disse, segundo o jornal britânico "Telegraph": "As conversas entre os clubes giram em torno do fato de que nenhuma das partes espera que o caso seja resolvido nesta temporada. Esse é um problema gigantesco, porque ninguém sabe com certeza pelo que está competindo, nem se as posições finais continuarão valendo".

A data da audiência do recurso ainda não foi definida, à espera da nomeação de uma comissão que ficará encarregada de examinar as provas. Em circunstâncias normais, a comissão de recurso deve emitir sua decisão no prazo de 12 semanas, conforme os regulamentos da Premier League, o que significa que o prazo final seria 21 de janeiro.

O Manchester City pode contestar a regra das 12 semanas estabelecida para o recurso, com base no argumento de que as acusações dirigidas ao clube são anteriores à adoção desse prazo.

A comissão de recurso pode revisar a decisão da comissão de investigação, os documentos apresentados e as atas dos depoimentos das testemunhas.

As testemunhas normalmente não são interrogadas novamente, o que torna esses procedimentos diferentes de um novo julgamento completo.

Os resultados possíveis incluem a manutenção das decisões proferidas, a anulação de algumas ou de todas elas, ou a devolução de algumas questões para análise adicional. A comissão de recurso também pode encaminhar o caso a uma nova comissão para a realização de um novo julgamento.

Ainda não está claro se o Manchester City está disposto a levar o caso além das instâncias regulatórias esportivas, caso seu recurso seja rejeitado.

A decisão que condenou o Manchester City incluiu também a sua falta de cooperação com a investigação conduzida pela Premier League ao longo de vários anos.

A agência Bloomberg informou que conversas iniciais sobre um acordo financeiro fracassaram porque o clube insiste em sua inocência, e não surgiu qualquer indício de que esteja disposto a mudar de posição.

Uma das fontes disse: "O Manchester City não parece reconhecer ter cometido qualquer irregularidade. É lógico pensar que, após ser condenado nesse grande número de acusações, ele buscaria algum tipo de acordo, mas isso não parece possível no momento. Todos estão apenas esperando a punição, e isso não é do interesse da liga nem dos clubes".

O jornal "Telegraph" revelou, na sexta-feira, que a alegação do Manchester City de possuir "provas conclusivas" capazes de anular sua condenação no recurso se baseia em um enorme conjunto de e-mails, cartas e extratos bancários.

Segundo pessoas a par do caso, a reanálise de documentos governamentais de Abu Dhabi, de recibos e dos depoimentos de 24 testemunhas — provas que o clube acredita que a audiência original excluiu de forma equivocada — será o eixo central de sua tentativa de obter uma absolvição total ou parcial, ou de pedir um novo julgamento.



