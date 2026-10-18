Novo caso Lang: interrompe o aquecimento em Veneza

Novo caso envolvendo Noa Lang. Segundo a DAZN, o holandês não teria reagido bem ao fato de não ter entrado em campo em Veneza e à decisão de Allegri de colocar Alisson Santos em jogo. A escolha teria levado o ex-jogador do Galatasaray a interromper o aquecimento. Pouco depois, ele foi repreendido por Anguissa.

Resta saber quais serão as consequências para Lang, reincidente: ele já havia sido deixado fora da lista de relacionados para a partida contra o Arsenal no início de setembro por causa de um comportamento inadequado com Antonio Vergara. Mais um sinal de que o vestiário do Napoli está em ebulição.