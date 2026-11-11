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O Borussia Dortmund pode perder em breve Julian Ryerson, um de seus titulares importantes.

Segundo uma reportagem da Sport Bild, o lateral norueguês sonha em voltar a jogar em outro país em algum momento da carreira.

Seu contrato com o BVB vai apenas até 30 de junho de 2028. Após quase quatro anos nos aurinegros e quatro anos e meio no Union Berlin, uma transferência provavelmente viria na hora certa para o jogador de 28 anos: no próximo verão, por uma taxa de transferência moderada, ou, no mais tardar, no ano seguinte, sem custos de transferência.

No verão passado, Hansi Flick e o FC Barcelona teriam procurado o BVB para sondar a possibilidade de contratar Ryerson. No fim, porém, os catalães optaram por Joao Cancelo.

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O BVB pode convencer Julian Ryerson a ficar?

Em Dortmund, o clube gostaria de evitar a saída do titular indiscutível. Sob o comando do técnico Niko Kovac, Ryerson é uma peça extremamente importante. Só na temporada passada, participou diretamente de 18 gols em 42 partidas oficiais; nesta temporada, já soma quatro assistências em 15 jogos.

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Por isso, os dirigentes do BVB gostariam de renovar antecipadamente o contrato do lateral. Segundo informações da Sport-Bild, os representantes do jogador receberam há poucos dias uma ligação da cúpula do clube de Dortmund, com a sinalização de que o BVB gostaria de iniciar as negociações nas próximas semanas.

De modo geral, Ryerson se sente extremamente bem nos aurinegros e, além disso, é muito grato ao clube por tê-lo transformado em um jogador que também está no radar de outros clubes fora da Alemanha.