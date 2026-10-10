Novo caos climático: sprint da Fórmula 1 em Singapura adiado

A Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, comunicou imediatamente antes do início previsto para as 17h no horário local (11h de Brasília) que ainda havia água demais na pista nas curvas dois e três do circuito de rua. Ainda não se sabe quanto tempo o atraso vai durar.
Na semana anterior, a Fórmula 1 viveu um debacle na Malásia por causa da chuva. Devido a configurações especiais para chuva, vários carros não conseguiram mais acelerar na volta de formação ou até ficaram parados. Só depois de um ajuste no software a corrida pôde começar com uma hora e meia de atraso.
Depois da sprint, a classificação para o Grande Prêmio ainda deve acontecer à tarde (15h de Brasília/Sky).