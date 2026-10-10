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AUTO-PRIX-F1-SIN-SPRINTAFP
SID
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Novo caos climático: sprint da Fórmula 1 em Singapura adiado

O início da última corrida sprint do ano na Fórmula 1 em Singapura começa com atraso devido às fortes chuvas.

A Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, comunicou imediatamente antes do início previsto para as 17h no horário local (11h de Brasília) que ainda havia água demais na pista nas curvas dois e três do circuito de rua. Ainda não se sabe quanto tempo o atraso vai durar.

Na semana anterior, a Fórmula 1 viveu um debacle na Malásia por causa da chuva. Devido a configurações especiais para chuva, vários carros não conseguiram mais acelerar na volta de formação ou até ficaram parados. Só depois de um ajuste no software a corrida pôde começar com uma hora e meia de atraso.

Depois da sprint, a classificação para o Grande Prêmio ainda deve acontecer à tarde (15h de Brasília/Sky).

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