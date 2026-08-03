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Novo candidato para suceder Jaissle no Al-Ahli saudita

O. Werner
M. Jaissle
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Alemanha
Arábia Saudita

Futuro incerto

O alemão Uli Werner, ex-treinador do Leipzig, entrou para a lista de candidatos a assumir o comando técnico do Al-Ahli Saudita, como substituto de seu compatriota Matthias Jaissle, que deixou o cargo recentemente.

De acordo com o jornalista italianoGianluigi Longari, a diretoria do Al-Ahli já iniciou contatos com Uli Werner, no âmbito de suas movimentações para resolver a questão do novo treinador antes do início das competições da temporada.

O relatório indicou que o comitê executivo do Al-Ahli obteve uma aprovação inicial do técnico alemão para assumir o comando da equipe, à espera da conclusão das negociações relativas aos aspectos contratuais e do fechamento do acordo final entre as partes.

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A diretoria do "Al-Ahli" busca encerrar a questão do treinador o mais rápido possível, para que o novo comandante possa conduzir os últimos preparativos da equipe, especialmente com a proximidade do início da temporada, que terá a participação do Al-Ahli em mais de uma competição local e continental.

Campeonato Saudita
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DIR
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AHL

A movimentação em direção a Uli Werner acontece após a análise de vários nomes nos últimos dias, já que a diretoria do Al-Ahli procura um treinador que tenha personalidade forte e seja capaz de dar continuidade ao projeto técnico da equipe, além de manter suas ambições de disputar todos os títulos ao longo da nova temporada.

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