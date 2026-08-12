Novo apoiador de Infantino em sua grande causa: o mal que conhecemos é melhor do que o que desconhecemos!

O presidente da Federação Malauiana de Futebol, Fleetwood Haiya, anunciou seu apoio total à permanência de Gianni Infantino no comando da Federação Internacional de Futebol (Fifa), destacando que a classificação histórica da seleção feminina de seu país para a Copa do Mundo de 2027 é fruto direto dos investimentos da Fifa na África.

Em entrevista exclusiva à agência "Reuters" na quarta-feira, Haiya afirmou que a seleção do Malaui, que causou a surpresa da Copa Africana de Nações feminina, disputada atualmente no Marrocos, ao chegar às semifinais e garantir uma vaga no Mundial, não teria conquistado esse feito sem a visão de Infantino.

E acrescentou: "Se olharmos para o que Infantino realizou no desenvolvimento do futebol das federações menos favorecidas e da África em geral, ficaria muito surpreso se alguma federação africana não o apoiasse".

Haiya explicou que sua lealdade a Infantino, que enfrenta pressões crescentes, se deve ao foco dele no princípio da igualdade de oportunidades e ao seu apoio ao futebol popular e feminino, afirmando: "Ele acreditou em nós quando falamos com ele sobre nossos projetos e, como resultado, o Malaui se classificou pela primeira vez para a Copa do Mundo. O que mais alguém poderia precisar além de um presidente que o escuta e acredita em sua visão?".

Em relação à proposta polêmica que Infantino retirou recentemente, referente à venda de uma parcela dos direitos comerciais da Copa do Mundo por 4,2 bilhões de dólares, Haiya considerou que a retirada foi uma decisão acertada por preocupações relacionadas à governança, mas ressaltou a necessidade de substituí-la por outro mecanismo que garanta o apoio financeiro às federações pobres.

Ele apontou que a subvenção proposta, no valor de 40 milhões de dólares, teria sido uma "virada de jogo" em seu país, esclarecendo: "O Malaui é um dos países mais pobres do mundo, e sofremos com problemas graves de infraestrutura. Se vocês vissem os campos em que treinam nossas meninas que se classificaram para a Copa do Mundo, ficariam chocados. Temos o talento, mas nos faltam os recursos".

Haiya encerrou sua fala reafirmando que sua lealdade a Infantino é "firme e inabalável", saudando qualquer competição democrática nas eleições da Fifa em março próximo, mas disse: "Quem quiser disputar com Infantino deve anunciar suas intenções e explicar o que oferecerá ao Malaui. Até agora, estou satisfeito com a maneira como ele administra a Fifa; o mal que você conhece é melhor do que o mal que você desconhece. Se me perguntassem agora, eu diria que apoio Infantino e votaria nele".