Novas imagens da final da Copa do Mundo de 2026, entre Espanha e Argentina, reabriram o debate sobre a atuação do árbitro esloveno Slavko Vinčić, depois que a Federação Internacional de Futebol (Fifa) divulgou, neste sábado, cenas exclusivas da partida, sob a perspectiva do árbitro, por meio da tecnologia "RefCam".

As imagens mais comentadas foram a conversa de Vinčić com o capitão da Argentina, Lionel Messi, quando lhe disse: "Controle o Paredes!", em referência a seu companheiro Leandro Paredes, que havia recebido um cartão amarelo e se envolvido em mais de um atrito com jogadores da Espanha, o que o deixava sujeito à expulsão.

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As imagens se espalharam rapidamente pelas redes sociais, especialmente entre os torcedores espanhóis, que viram nelas uma prova de que Vinčić estava tratando Messi e os jogadores da Argentina de maneira diferente, enquanto alguns chegaram a considerá-las um indício de parcialidade do árbitro, embora as próprias imagens não comprovem a existência de qualquer tratamento preferencial.

Vinčić expulsou outro jogador da Argentina, o astro do Chelsea Enzo Fernández, após receber dois cartões, sendo o primeiro por reclamar de uma decisão do árbitro, enquanto o segundo veio em razão de uma entrada violenta.

As imagens da "RefCam" não se limitaram a esse episódio, pois mostraram detalhes que não estavam disponíveis na transmissão televisiva, desde a entrada dos jogadores no gramado até a cerimônia de premiação.

Também registraram uma série de atritos e cartões durante a partida, além do gol que garantiu o título à Espanha (1 a 0), marcado por Ferran Torres.

Vinčić havia chegado à final após uma trajetória de arbitragem de destaque, tendo apitado a final da Liga dos Campeões da Europa de 2024 entre Real Madrid e Borussia Dortmund, além de ter dirigido a partida entre Espanha e França na semifinal da Euro 2024.