Adam Bakouni, o jovem lateral-direito do Monza, da Itália, definiu seu futuro internacional ao escolher representar a seleção do Marrocos, depois de já ter vestido as camisas das seleções de base da Itália.

O nome do jogador de 20 anos apareceu na lista da seleção sub-23 do Marrocos, em preparação para dois amistosos contra Mali e Tanzânia, num passo que marca o início de sua transição do lado italiano para o Marrocos.

A escolha de Bakouni ocorre numa posição que registra forte concorrência dentro da seleção marroquina, diante da presença de Achraf Hakimi como primeira opção, além de vários jogadores que aspiram a se aproximar do posto do craque do Paris Saint-Germain.

Bakouni escolhe o Marrocos após trajetória com a Itália

Bakouni nasceu na Polônia, filho de pai marroquino e mãe italiana, mas nos últimos anos optou por representar as seleções juvenis da Itália, antes de decidir agora mudar de destino internacional e se juntar à seleção do Marrocos.

O jovem jogador possui características marcantes, já que pode atuar como lateral-direito, além de poder avançar mais pela ponta, enquanto mede 1,92 metro, uma altura incomum para um jogador que ocupa uma posição que depende bastante de velocidade e atividade ofensiva.

Bakouni também começou a marcar presença com o time principal do Monza, depois de viver sua primeira experiência no Campeonato Italiano, e disputou várias partidas com o clube nesta temporada, entre elas três confrontos no campeonato no momento em que sua decisão no âmbito internacional começava a se esclarecer.

E embora ainda não tenha se tornado titular de forma regular, suas capacidades e sua versatilidade, aliadas à margem de evolução que possui, fazem dele um jogador digno de acompanhamento no próximo período.

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Caminho difícil rumo à sucessão de Hakimi

Apesar disso, falar de Bakouni como o sucessor esperado de Achraf Hakimi, de 27 anos, ainda é prematuro, especialmente porque o jovem jogador saiu de uma forte concorrência na Itália para uma posição igualmente disputada dentro da seleção marroquina.

Atrás de Hakimi, Noussair Mazraoui, de 28 anos, segue sendo uma das principais opções, sobretudo por ocupar a posição de lateral-direito de forma natural em seu clube, apesar de ser utilizado com frequência na posição de lateral-esquerdo com o Marrocos.

Além disso, os nomes jovens continuam pressionando por mais oportunidades, com destaque para Zakaria Aboukhlal, de 24 anos, que já entrou nos cálculos da seleção principal após um longo período de espera, ao lado de Omar El Hilali, de 23 anos, que se firmou no Campeonato Espanhol e busca, por sua vez, obter mais oportunidades com a seleção.

Por outro lado, o fator idade e a versatilidade nas posições dão a Bakouni a chance de esperar e trabalhar no seu desenvolvimento, contando com mais de um caminho para subir na hierarquia da seleção marroquina.

Nova vitória do Marrocos na batalha pelos jogadores de dupla nacionalidade

A decisão de Bakouni representa, antes de tudo, um novo exemplo da atratividade do projeto marroquino para os jovens talentos filhos da diáspora, especialmente aqueles que têm a oportunidade de representar mais de uma seleção no âmbito internacional.

A própria lista da seleção sub-23 do Marrocos inclui outros nomes que já representaram seleções diferentes, entre eles Kayis Bary, ex-jogador da seleção sub-19 da Bélgica e filho da lenda do futebol marfinense Kouba Bary, ao lado de Amir Bouhamdi, outro talento que recebe atenção fora do Marrocos.

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