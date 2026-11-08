A Liga Saudita Profissional caminha para antecipar a data do confronto adiado entre Al-Ahli e Al-Nassr, válido pela nona rodada do Campeonato Roshn, que passaria a ser disputado durante o mês de novembro, em vez da data definida anteriormente, em março de 2027.

Estava previsto que o estádio Al-Inmaa, na Cidade Esportiva Rei Abdullah, em Jidá, recebesse a partida do clássico no último dia 15 de outubro, antes de a Liga decidir adiá-la para 6 de março, dentro das alterações feitas na tabela da competição.

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Mas a decisão da Confederação Asiática de Futebol de adiar a Copa da Ásia de 2027 por cerca de 11 meses levou à reorganização das datas de uma série de partidas do Campeonato Roshn, o que abriu caminho para antecipar o confronto entre Al-Ahli e Al-Nassr e aproveitar as novas mudanças no calendário.

De acordo com o que publicou o jornal saudita "Al-Riyadiyah", a Liga definiu a sexta-feira, dia 20 de novembro, como nova data para a realização do clássico, à espera do anúncio oficial da alteração e de sua confirmação na tabela da competição.

No mesmo contexto, ficou decidido que as partidas entre Al-Riyadh e Al-Hilal e entre Al-Ittihad e Al-Shabab, também pela nona rodada, serão disputadas no dia 21 de dezembro, segundo o jornal, no âmbito do reagendamento dos confrontos afetados pelas últimas alterações.

A Confederação Asiática havia anunciado a realização da Copa da Ásia no período de 23 de dezembro de 2027 a 21 de janeiro de 2028, em vez de sua data anterior, entre 7 de janeiro e 5 de fevereiro do mesmo ano, o que exigiu a revisão do calendário das competições nacionais e continentais e a reorganização de uma série de partidas do Campeonato Roshn.