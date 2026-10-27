Nova reviravolta no conflito entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo em Portugal

Cristiano Ronaldo está um passo mais perto de voltar à seleção portuguesa em novembro. A comissão técnica incluiu o capitão na pré-lista para os próximos dois jogos da Liga das Nações da Uefa. Assim, ele volta ao grupo após ter deixado, por impulso, a concentração da seleção em setembro.

Um porta-voz da Federação Portuguesa de Futebol confirmou à agência de notícias AFP que Ronaldo está na pré-lista. Isso abre caminho para seu retorno após o conflito com o técnico da seleção, Jorge Jesus. A convocação definitiva é esperada para 6 de novembro.

Portugal enfrenta a Dinamarca em 14 de novembro, em Braga, e viaja três dias depois ao País de Gales para a última partida da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa.

Na semana passada, a Federação Portuguesa de Futebol suspendeu Ronaldo por 30 dias por ele ter deixado a concentração em 30 de setembro. A suspensão teve efeito retroativo à data do incidente, o que o deixa apto a jogar na próxima Data Fifa.

Ronaldo, de 41 anos, publicou em 7 de outubro um longo comunicado no qual pediu desculpas aos torcedores portugueses e aos companheiros de equipe por seu comportamento. Ele também anunciou que sua colaboração com o técnico Jorge Jesus chegou ao fim.

O conflito começou com uma divergência sobre o papel de Ronaldo na partida contra a Noruega, vencida por Portugal por 2 a 1. O jogador acusou o técnico de não ter cumprido a promessa de mantê-lo no banco de reservas. Ronaldo também afirmou que o treinador não respeitou o acordo sobre como lidariam com o conflito durante uma entrevista coletiva antes do jogo contra a Dinamarca, vencido por Portugal por 4 a 2.

Após aquela entrevista coletiva, Ronaldo deixou a concentração da seleção em Copenhague. Sua saída provocou muita discussão sobre seu futuro na equipe nacional.

Sua ausência teve pouco impacto nos resultados. Portugal venceu os quatro primeiros jogos na Liga das Nações da Uefa, os três últimos sem seu capitão, e garantiu assim uma vaga nas quartas de final, previstas para março de 2027.

Ronaldo completa 42 anos em fevereiro e poderá disputar essa próxima fase, desde que o técnico o inclua na convocação definitiva. O próprio jogador já deu a entender que esta pode ser a última temporada de sua carreira no futebol.