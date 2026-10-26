A disputa pela Bola de Ouro ganhou uma reviravolta espetacular no dia da premiação. Por muito tempo, Harry Kane parecia praticamente certo como vencedor do prestigiado prêmio individual, mas as casas de apostas viram Kylian Mbappé se aproximar rapidamente nesta segunda-feira. O astro do Real Madrid agora é o principal concorrente do atacante inglês, cujas chances de vitória caíram bastante nas últimas 24 horas.

Mbappé ocupou por muito tempo o terceiro lugar nas casas de apostas, com uma cotação média de cerca de 5,00. Isso correspondia a uma probabilidade implícita de vitória de 20%, mas sua cotação já caiu para uma média de 2,30. Com isso, as casas de apostas agora estimam em 43,5% a chance de o astro francês receber a Bola de Ouro na noite desta segunda-feira.

A expressiva ascensão de Mbappé vem acompanhada de uma mudança considerável na cotação de Kane. Há 24 horas, o atacante do Bayern de Munique tinha cotação média de 1,33, correspondente a uma probabilidade implícita de vitória de 75,2%. Agora, a cotação subiu para 1,70, reduzindo sua chance calculada de vitória para 58,8%.

Para Lamine Yamal, a situação parece cada vez menos favorável. No sábado, o atacante de 19 anos do Barcelona ainda tinha cotação média de 6,00, equivalente a uma probabilidade implícita de vitória de 16,7%. Desde então, sua cotação subiu para 8,50, e as casas de apostas agora lhe atribuem uma chance calculada de apenas 11,8%.

Os três principais candidatos estão em Londres nesta segunda-feira para acompanhar a premiação. Kane chegou à capital inglesa na tarde desta segunda-feira com a família e uma grande delegação do Bayern de Munique. O presidente Herbert Hainer, o diretor-geral Christoph Dreesen e o companheiro de equipe Michael Olise também estão presentes.

Yamal viajou para Londres em um jatinho particular na noite de domingo, após o El Clásico contra o Real Madrid, acompanhado por um grupo que, segundo relatos, tinha 15 pessoas, entre elas sua namorada Inès Garcia. Mbappé também está presente pelo Real Madrid, que volta à cerimônia da Bola de Ouro após um boicote de dois anos. A 70ª edição da premiação acontece neste ano no The London Palladium, onde a cerimônia começa às 21h desta segunda-feira, pelo horário da Holanda.

O vencedor da Bola de Ouro é escolhido por um júri internacional de jornalistas especializados, que avaliam os jogadores com base, entre outros critérios, no desempenho individual, no desempenho coletivo e no fair play