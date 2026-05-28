Nova revelação da seleção holandesa na Copa do Mundo? “Ele é quase mais rápido com a bola do que sem ela”

Crysencio Summerville foi convocado para sua primeira Copa do Mundo com a seleção holandesa, sem nunca ter jogado pela Oranje. O jornal De Telegraaf entrou em contato com alguns de seus antigos treinadores para saber a reação deles a essa notícia tão feliz.

Dirk Kuijt treinou Summerville na base do Feyenoord. “Estou muito feliz pelo Cry. Ainda mantenho contato com ele de vez em quando. Acho que foi uma boa escolha do Ronald Koeman.”

“Ele é um jogador que tem algo a mais. Cry tem muita velocidade e um toque imprevisível no seu jogo. Esse tipo de jogador é muito difícil para o adversário”, diz Kuijt sobre o ala de 24 anos do West Ham United.

Alfons Groenendijk fez Summerville estrear na Eredivisie pelo ADO Den Haag. “Esse rapaz tem algo de ousado no seu jogo. Ele tem coragem, acredita nas suas próprias qualidades. É divertido vê-lo jogar.”

Segundo o ex-técnico, Summerville ficou fisicamente mais forte na Inglaterra. “E manteve aquelas qualidades especiais com a bola. Ele tem armas de verdade. Capacidade de finalização, sabe jogar por fora e por dentro. É extremamente rápido.”

“E com a bola nos pés, ele é quase mais rápido do que sem ela. Além disso, tem um movimento de passe que é quase impossível de parar. Isso é algo que se vê muito raramente no futebol”, conclui Groenendijk.

Kuijt está ansioso para ver Summerville na Copa do Mundo. “Acho que Cry vai se provar no grupo e convencer Koeman de que, se ele precisar de algo diferente no ataque, sempre poderá contar com ele. Acho que ele está pronto para desempenhar um papel tão importante na Seleção Holandesa.”