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Primeiro, Harry Kane e Michael Olise se lesionaram. Depois, o zagueiro Minjae Kim ainda teve de esperar uma eternidade para entrar em campo. O motivo é curioso.

O sul-coreano deveria entrar aos 71 minutos no lugar de Dayot Upamecano, junto com Jamal Musiala, que fazia seu retorno. Mas os espectadores mais atentos devem ter percebido que Kim ainda precisou esperar um bom tempo à beira do campo, mesmo depois de Upamecano já estar no banco de reservas.

O motivo é curioso, mas relativamente simples de explicar. Desde esta temporada, um jogador que vai entrar precisa esperar um minuto se aquele que ele vai substituir demorar demais para deixar o campo.

Por que, então, Minjae acabou ficando à beira do campo por mais tempo do que seu minuto de punição? A explicação também é simples: mesmo depois desse minuto, o jogador só pode entrar em campo quando o jogo estiver interrompido.