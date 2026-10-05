Nova presidência no Al-Nassr: crises e processos em série o aguardam

A chegada de Ahmed Al Sultan à presidência da empresa de futebol do Al Nassr não foi uma mera mudança de nome dentro da estrutura administrativa, pois o homem inicia sua nova missão em um momento delicado, enquanto se acumulam sobre a mesa do "clube mundial" questões que exigem decisões decisivas ao longo do próximo período.

E entre números financeiros que precisam de soluções, o futuro de estrelas que aguarda definição e um mercado de transferências implacável, a experiência do novo presidente estará diante de um teste de natureza diferente.

Segundo o jornal saudita "Al Riyadhiah", Al Sultan assumiu a presidência do Al Nassr, sucedendo Abdullah Al Majed, e deve iniciar seu trabalho rapidamente.

Sua nomeação ocorreu em meio às aceleradas mudanças estruturais pelas quais passa o sistema da Roshn Saudi League, encontrando-se diante da responsabilidade de conduzir o leme administrativo em uma fase de transição que exige alcançar o equilíbrio entre as ambições esportivas e os compromissos financeiros.

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Al Sultan não é alheio ao mundo da gestão e do investimento, pois possui uma sólida trajetória profissional no setor de varejo do Reino, ocupando o cargo de presidente-executivo e membro do conselho de administração da empresa Saif Gallery, além de ser membro do conselho de administração da Al Arabia Oud e da Cenomi Retail. Também assumiu a liderança da empresa Saif Stores para Desenvolvimento e Investimento desde dezembro de 2024, após ter se tornado membro de seu conselho de administração em 2022.

O novo presidente do Al Nassr possui ainda uma experiência de destaque por ter ocupado o cargo de ex-presidente-executivo da empresa Thob Al Aseel durante o período de 2018 a 2024, uma etapa que reforçou sua experiência em gestão, finanças e investimentos. Ele tem mestrado em Administração de Empresas pela Universidade Brunel, do Reino Unido, e bacharelado em Finanças pela Universidade de Qassim.

Mas as experiências administrativas serão rapidamente postas diante de um teste real dentro do Al Nassr, à frente delas a questão do português João Félix, cujo futuro se tornou uma das questões que precisam de definição, seja por meio de uma movimentação para renovar seu contrato ou da tomada da decisão que se adeque à visão esportiva e financeira do clube para o próximo período.

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E o futuro de Félix não será a única questão que aguarda Al Sultan, pois destaca-se também a necessidade de trazer novos contratos de patrocínio que elevem os recursos do clube, trabalhar para resolver a crise financeira, além de gerenciar a questão das negociações e contratações das quais o time precisa para reforçar sua capacidade de competir. São questões que exigem decisões bem pensadas, sem descuidar das grandes ambições da torcida do "clube mundial".

E entre sua experiência em gestão, finanças e investimentos e a dimensão das questões que o aguardam dentro do Al Nassr, começa a missão de Ahmed Al Sultan em meio a um teto elevado de expectativas, pois seu sucesso não será medido apenas por sua capacidade de administrar a empresa de futebol, mas pelas soluções que apresentar para as questões pendentes e por como transformará essas experiências em passos concretos que restaurem a estabilidade e apoiem o projeto do Al Nassr no próximo período.