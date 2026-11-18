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O Barcelona se prepara para abrir uma nova porta para investimentos esportivos e comerciais por meio do Camp Nou, depois de iniciar conversas com dirigentes da liga profissional de futebol americano (NFL) para avaliar a possibilidade de receber jogos da competição no estádio catalão. A medida pode levar alguns dos eventos que o Santiago Bernabéu recebeu para a casa do clube blaugrana.

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De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", as últimas semanas foram marcadas por contatos diretos entre representantes da liga de futebol americano e dirigentes do Barcelona, com o objetivo de conhecer a posição do clube sobre receber uma partida da competição. O ano de 2029 é apontado como data provável para o evento, coincidindo com a conclusão definitiva das obras de reforma do estádio, segundo as projeções atuais.

O Camp Nou desperta grande interesse dos dirigentes do futebol americano graças à sua enorme capacidade de público e à modernidade de suas instalações. A expectativa é de que o estádio comporte 104 mil espectadores, o que o torna candidato a quebrar o recorde de maior público da história dos jogos da NFL caso as arquibancadas fiquem lotadas.

O recorde atual é de setembro passado, quando o Melbourne Cricket Ground, na Austrália, recebeu o duelo entre San Francisco 49ers e Los Angeles Rams diante de 100.021 torcedores, na primeira partida da liga de futebol americano disputada em solo australiano. Dessa forma, o Camp Nou teria condições de superar essa marca em cerca de 4 mil torcedores.

A ideia de levar jogos da liga americana de Madri para Barcelona não parece distante da realidade, sobretudo porque o Santiago Bernabéu já recebeu partidas da competição nos últimos dois anos, graças a um acordo com a capital espanhola válido até 2027, com uma cláusula que permite sua prorrogação por mais um ano. Isso abre caminho para uma mudança de destino de alguns desses confrontos internacionais a partir de 2029.

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O Barcelona conta ainda com um trunfo adicional nesse tema, depois de conquistar o direito de sediar a final da Liga dos Campeões de 2029, decisão que reflete a confiança da Uefa na capacidade do clube e da cidade de organizar grandes eventos, além da expectativa de que as obras do Camp Nou estejam concluídas e de que todos os requisitos necessários para receber a final do torneio continental sejam atendidos.

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As ambições do clube catalão não param na final da Liga dos Campeões. O Barça também quer colocar seu estádio entre as opções para receber a final da Copa do Mundo de 2030, além da final da Liga dos Campeões Feminina de 2031, dentro de um plano para explorar a nova arena e transformá-la em um dos principais palcos de grandes eventos esportivos.

O Barcelona também se beneficia de uma série de fatores que o tornam uma opção atraente para os dirigentes da NFL, desde o prestígio mundial do clube e sua história social e esportiva de mais de um século até a localização turística privilegiada da cidade de Barcelona, um dos principais destinos de torcedores e visitantes de todo o mundo.

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Além disso, as estruturas previstas para o Camp Nou, com destaque para as áreas de hospitalidade de luxo e para VIPs, dão ao estádio uma vantagem adicional para receber jogos da liga americana, que busca ampliar sua presença fora dos Estados Unidos e aproveitar as grandes instalações esportivas de cidades europeias e de outras partes do mundo.

No aspecto econômico, receber jogos da NFL representa uma oportunidade importante para o Barcelona diversificar suas fontes de receita, com a venda de ingressos, os direitos de transmissão de TV e os produtos promocionais, além da possibilidade de atrair novos patrocinadores dos Estados Unidos e da América Latina, onde o futebol americano tem uma grande base de fãs. Isso está alinhado com a estratégia do clube de ampliar a exploração comercial de seu novo estádio.

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Diversos estudos indicam que sediar uma única partida desse nível pode gerar um retorno econômico de até 70 milhões de euros para a cidade de Barcelona, contra cerca de 10 milhões de euros para o clube catalão. Isso dá ao projeto uma importância que vai além do aspecto esportivo e o transforma em uma oportunidade para reforçar as receitas do clube e aproveitar o público e o fluxo turístico que acompanham o evento.

A NFL segue ampliando sua presença internacional. Na temporada atual, a liga organizou 9 partidas fora dos Estados Unidos, distribuídas entre Londres, que recebeu 3 jogos, e Cidade do México, Munique, Rio de Janeiro, Madri, Paris e Melbourne, com uma partida em cada cidade, dentro de uma estratégia que visa apresentar a competição a novos públicos e reforçar sua expansão nos mercados globais.

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Apesar dos contatos positivos entre as partes, Barcelona e a liga de futebol americano ainda não chegaram a um acordo definitivo. Há, porém, um desejo mútuo de cooperação, o que coloca o Camp Nou entre as opções para receber jogos da competição nos próximos anos, sobretudo com a conclusão das obras e sua preparação para receber mais de 100 mil espectadores.

Se as negociações avançarem, 2029 pode marcar uma mudança no mapa de jogos da NFL na Espanha, com parte dos confrontos que o Santiago Bernabéu recebeu em Madri sendo transferida para o Camp Nou, em Barcelona. Assim, o estádio blaugrana se tornaria um novo concorrente para sediar um dos principais eventos esportivos americanos fora dos Estados Unidos.