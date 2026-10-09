"Nova mudança": Motsepe revela surpresa sobre o formato da Copa Africana de Nações

A Confederação Africana de Futebol (CAF) caminha para recuar em seu plano de realizar a Copa Africana de Nações a cada 4 anos, em vez de a cada dois, em um novo desdobramento que pode redesenhar o futuro do torneio continental.

O jornal britânico "Guardian" indicou que a Confederação Africana estuda retornar ao sistema anterior, com o torneio sendo disputado a cada dois anos, com a expectativa de que uma votação sobre a proposta seja realizada durante a reunião do Comitê Executivo da CAF em Cabo Verde.

A ideia de transformar o torneio em um sistema disputado a cada 4 anos havia provocado amplas críticas, dada a grande importância que a Copa Africana de Nações ocupa no calendário do futebol no continente, além de sua relevância para as torcidas e as seleções nacionais.

Os opositores entenderam que ampliar o intervalo entre as edições poderia afetar negativamente a presença das seleções africanas no cenário internacional, reduzir as receitas associadas ao torneio e privar as torcidas de seu principal compromisso continental a cada dois anos.

Motsepe confirma o estudo do retorno ao sistema anterior

Por sua vez, Patrice Motsepe, presidente da Confederação Africana, confirmou que o retorno à organização da Copa Africana de Nações a cada dois anos já está em estudo.

Motsepe disse, nesta sexta-feira, durante uma reunião da Confederação Africana em Cabo Verde, conforme destacado pela rede francesa "Foot Mercato": "Estudamos a possibilidade de retornar à realização da Copa Africana de Nações a cada dois anos. Essa questão está atualmente em estudo".

A declaração do presidente da CAF representa uma mudança na posição da confederação, depois de ter anunciado em dezembro passado a alteração do sistema, com a realização do torneio a cada 4 anos a partir de 2028.

A edição de 2027 está prevista para ser realizada no período entre 19 de junho e 17 de julho do próximo ano, na Tanzânia, no Quênia e em Uganda. Até o momento em que estas linhas são escritas, a CAF não pretende transferir ou adiar o torneio, segundo declarações de Luxolo September, porta-voz da confederação, ao Kooora há alguns dias.