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O nome de Walid Regragui, ex-técnico da seleção do Marrocos, voltou ao círculo das indicações para o cargo, depois de entrar nos cálculos da Federação Catari de Futebol para assumir o comando da seleção principal na próxima fase, em meio à indefinição que cerca o futuro do espanhol Julen Lopetegui com o Catar.

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De acordo com o que revelou o site marroquino "Le Site Info Sport", a Federação do Catar colocou Regragui na lista de treinadores candidatos a assumir a função, em meio a indícios de um interesse crescente em sua contratação, sem o anúncio da existência de negociações oficiais ou da conclusão de um acordo entre as partes.

O surgimento do nome do treinador marroquino neste momento coincide com a proximidade da saída de Lopetegui do cargo, no contexto de resultados que não corresponderam às expectativas da seleção catari, o que levou a Federação a estudar opções alternativas, prevendo uma mudança no comando da comissão técnica.

A fonte marroquina apontou que os dirigentes da Federação do Catar veem em Regragui uma opção adequada para comandar a seleção, com base em sua experiência com a seleção de Marrocos e nos resultados que alcançou durante o período em que esteve à frente da equipe, depois de ter conseguido levar Marrocos a uma conquista histórica na Copa do Mundo de 2022.

Regragui havia levado a seleção marroquina às semifinais do Mundial do Catar, tornando-se a primeira seleção árabe e africana a chegar a essa fase na história da competição, uma conquista que reforçou sua presença no cenário dos treinadores e valorizou suas ações no mercado de técnicos.

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A ligação de Regragui com o futebol catari não se limita à sua participação na Copa do Mundo, pois ele já havia trabalhado no Campeonato Catari, quando assumiu o comando do clube Al-Duhail, uma experiência que lhe deu conhecimento sobre a natureza das competições e sobre o ambiente futebolístico no país, o que pode representar um fator adicional nos cálculos da Federação caso o interesse por ele evolua.

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Além disso, Regragui tem ligação com figuras cataris de destaque, o que pode contribuir para facilitar a comunicação entre os dois lados, caso a Federação decida passar da fase de estudar seu nome entre os candidatos para a abertura de contatos oficiais.

Ainda assim, o passo permanece no âmbito das indicações e das especulações da imprensa, já que não houve nenhum anúncio oficial da Federação do Catar sobre a identidade do próximo treinador, nem foi confirmada de forma definitiva a saída de Lopetegui do cargo.

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Dessa forma, o futuro de Regragui continua aberto a mais de uma possibilidade, à espera de que se esclareça a posição da Federação do Catar em relação à sua atual comissão técnica, e se ela escolherá o treinador marroquino para comandar a seleção na próxima etapa.