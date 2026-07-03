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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Nova missão para Messi... A Argentina divulga sua escalação para o jogo contra Cabo Verde

Argentina
Copa do Mundo
Argentina x Cabo Verde
Cabo Verde
L. Messi
Argentina
Cabo Verde
EUA

Scaloni mobiliza suas armas

A seleção argentina revelou suas cartas ofensivas para enfrentar Cabo Verde, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em uma partida que o “Tango” disputa com o objetivo de avançar para as quartas de final e continuar sua jornada na defesa do título.

O técnico Lionel Scaloni conta com seu time titular, que combina experiência e juventude, liderado por Lionel Messi e Emiliano Martínez, para enfrentar a seleção africana, que busca causar uma surpresa histórica às custas do atual campeão.

A escalação da seleção argentina é a seguinte: 

Goleiro: Emiliano Martínez.

Defesa: Lisandro Martínez – Cristian Romero – Facundo Medina – Nahuel Molina.

Meio-campo: Rodrigo de Paul – Alexis Mac Allister – Enzo Fernández.

Copa do Mundo
Argentina crest
Argentina
ARG
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV

Ataque: Lionel Messi – Thiago Almada – Lautaro Martínez.

Já a escalação da seleção de Cabo Verde foi a seguinte: 

Goleiro: Fozinha.

Defesa: Dini Borges – Pico López – Sidney López Cabral – Steven Moreira.

Meio-campo: Kevin Pena – Giovanni Cabral – Deroy Duarte – Laros Duarte – Nuno da Costa.

Ataque: Ryan Mendez.

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