Nova missão para Messi... A Argentina divulga sua escalação para o jogo contra Cabo Verde

A seleção argentina revelou suas cartas ofensivas para enfrentar Cabo Verde, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em uma partida que o “Tango” disputa com o objetivo de avançar para as quartas de final e continuar sua jornada na defesa do título.
O técnico Lionel Scaloni conta com seu time titular, que combina experiência e juventude, liderado por Lionel Messi e Emiliano Martínez, para enfrentar a seleção africana, que busca causar uma surpresa histórica às custas do atual campeão.
A escalação da seleção argentina é a seguinte:
Goleiro: Emiliano Martínez.
Defesa: Lisandro Martínez – Cristian Romero – Facundo Medina – Nahuel Molina.
Meio-campo: Rodrigo de Paul – Alexis Mac Allister – Enzo Fernández.
Ataque: Lionel Messi – Thiago Almada – Lautaro Martínez.
Já a escalação da seleção de Cabo Verde foi a seguinte:
Goleiro: Fozinha.
Defesa: Dini Borges – Pico López – Sidney López Cabral – Steven Moreira.
Meio-campo: Kevin Pena – Giovanni Cabral – Deroy Duarte – Laros Duarte – Nuno da Costa.
Ataque: Ryan Mendez.