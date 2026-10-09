O Napoli entra no confronto diante do Frosinone, pela sexta rodada do Campeonato Italiano, munido de sua superioridade histórica nos confrontos diretos, enquanto seu adversário busca manter os resultados positivos e alcançar um número expressivo no início da temporada.

Segundo a rede Opta, especializada em estatísticas, o Napoli venceu cinco de seus seis jogos contra o Frosinone no Campeonato Italiano, enquanto o último confronto entre eles terminou empatado em 2 a 2, no dia 14 de abril de 2024, no estádio Diego Armando Maradona.

O Napoli marcou pelo menos dois gols em cada um dos seis confrontos anteriores, somando um total de 20 gols, uma média de 3,3 gols por partida.









O Napoli venceu os últimos seis jogos que disputou contra equipes recém-promovidas ao Campeonato Italiano, marcando 15 gols e sofrendo apenas dois. O clube só obteve uma sequência de vitórias consecutivas mais longa contra essas equipes na competição em duas ocasiões: a primeira com sete vitórias entre 1987 e 1988, e a segunda com 15 vitórias entre 2016 e 2019.

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Após empatar em 1 a 1 com a Fiorentina em sua última partida, o Napoli pode empatar em dois jogos consecutivos pelo Campeonato Italiano pela primeira vez desde janeiro passado, quando empatou em três partidas seguidas contra Hellas Verona, Inter e Parma.

A última equipe recém-promovida ao Campeonato Italiano a conquistar pelo menos 10 pontos nos seus cinco primeiros jogos da temporada foi a Sampdoria, na temporada 2012-2013, após somar 11 pontos.

Já o Frosinone conquistou 10 pontos nos seus cinco primeiros jogos da temporada 2026-2027 e, caso vença a próxima partida, tornar-se-á a primeira equipe recém-promovida a somar pelo menos 13 pontos após as seis primeiras rodadas de uma mesma temporada na primeira divisão italiana desde a Juventus na temporada 2007-2008, quando somou 13 pontos.

O Napoli empatou apenas uma vez nos últimos 23 jogos que disputou pelo Campeonato Italiano após os períodos de paralisação para jogos de seleções, contra 16 vitórias e 6 derrotas.

Esse empate foi por 2 a 2 contra o Genoa, no dia 16 de setembro de 2023. De forma mais específica, o Napoli venceu sete dos seus últimos oito jogos disputados no campeonato, contra apenas uma derrota.

Massimiliano Allegri, técnico do Napoli, sofreu nove derrotas no Campeonato Italiano durante o ano de 2026, e a última vez que havia perdido 10 ou mais jogos na competição em um mesmo ano foi em 2012, quando sofreu 11 derrotas.









O Frosinone supera todas as equipes do Campeonato Italiano nesta temporada no índice de passes que permite ao adversário antes de executar uma ação defensiva, conhecido como índice "PPDA", com uma média de 9,5 passes.

Em contrapartida, o Napoli ocupa a décima posição nesse índice, com uma média de 13,5 passes.

O Frosinone registrou o maior número de contra-ataques rápidos no Campeonato Italiano nesta temporada, após executar 13 investidas, 12 das quais terminaram em finalização a gol.

Por outro lado, o Napoli ocupa a penúltima posição, empatado com outra equipe em ambos os índices, após executar apenas dois contra-ataques rápidos, um dos quais terminou em finalização, enquanto o Bologna fecha a classificação sem registrar nenhum contra-ataque rápido ou finalização dele decorrente.

Matteo Politano marcou três gols contra o Frosinone no Campeonato Italiano, a uma média de um gol a cada 118 minutos. O jogador não possui média melhor do que essa contra nenhuma outra equipe na competição, com exceção do Benevento, contra quem marca um gol a cada 99 minutos.

De modo geral, os únicos que marcaram mais gols contra o Frosinone na primeira divisão italiana foram Gonzalo Higuaín, Andrea Belotti e Duván Zapata, com cinco gols cada um, e Suso, que marcou quatro gols.

Giorgi Kvaratskhelia, jogador do Frosinone, marcou gols nos seus últimos três jogos pelo Campeonato Italiano, e pode se tornar o primeiro jogador na história do clube a marcar em quatro partidas consecutivas na competição.

Matías Soulé também havia marcado em três partidas consecutivas durante outubro de 2023.

Kvaratskhelia também lidera a lista dos jogadores com mais dribles bem-sucedidos no Campeonato Italiano nesta temporada, após completar 16 dribles certos.