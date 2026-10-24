A torcida eternizou o clássico que reuniu Al-Hilal e Al-Qadsiah pelo Campeonato Saudita de Roshan com um recorde sem precedentes.

O Al-Hilal venceu o Al-Qadsiah pelo placar de 3 a 2 na partida que reuniu as duas equipes, na noite da última sexta-feira, no estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam, pela décima primeira rodada do Campeonato Saudita de Roshan.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que a partida registrou um recorde no que diz respeito ao público presente nas arquibancadas do estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam.

O jornal esclareceu que a partida teve a presença de 20.207 torcedores, o número máximo permitido nas arquibancadas do estádio, representando 91% da capacidade efetiva das arquibancadas, considerando os perímetros de segurança que isolam a torcida.

Com isso, esta partida passou a ser a de maior público na região Oriental, superando o jogo entre Al-Ittihad e Al-Ettifaq, realizado em junho de 2022, com a presença de 20.115 torcedores.

Vale lembrar que a partida reuniu os líderes do Campeonato de Roshan na atual temporada e terminou com o Al-Hilal saltando para a liderança, com 27 pontos, dois a mais que o Al-Qadsiah, que caiu para a terceira posição, atrás do Al-Nassr pelo saldo de gols.