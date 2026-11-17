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O Liverpool estuda manter o zagueiro uruguaio Ronald Araújo, emprestado pelo Barcelona até o fim da atual temporada, satisfeito com o nível que ele vem apresentando pelo time inglês. No entanto, o clube não pretende acionar a cláusula de compra acertada com o clube catalão, no valor de 55 milhões de euros, sem antes tentar reduzir esse montante.

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Os dirigentes do Liverpool planejam abrir uma nova rodada de negociações com o Barcelona após o fim da temporada, com o objetivo de chegar a um acordo financeiro abaixo do valor previamente estabelecido, já que consideram os 55 milhões de euros um montante elevado demais e incompatível com a visão que têm do negócio.

O jornal catalão "Sport" repercutiu informação do jornalista David Lynch, da rede "Anfield Index", segundo a qual a diretoria do Liverpool prefere esperar o fim da temporada antes de sentar à mesa de negociações com o Barcelona, confiante na possibilidade de reduzir consideravelmente o valor da transferência.

O clube inglês pretende usar a situação contratual do jogador e seu salário elevado para pressionar o Barcelona durante as negociações, o que coloca o clube catalão diante de duas opções: aceitar uma proposta financeira inferior à acordada ou receber de volta um zagueiro que começou a recuperar seu nível e a mostrar suas qualidades na Premier League.

Os cálculos do Liverpool não se limitam ao aspecto financeiro, já que o clube inglês pode contar com uma ajuda inesperada do próprio jogador, uma vez que Araújo se sente cada vez mais à vontade no elenco e deseja dar sequência à sua passagem pelo clube.

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De acordo com uma reportagem anterior do jornal "Sport", o zagueiro uruguaio tem consciência da dificuldade de ter uma oportunidade real no Barcelona sob o comando de Hansi Flick, o que pode levá-lo a contribuir para aproximar as posições dos dois clubes, ao não se abrir para as outras opções disponíveis.

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O desejo de Araújo de permanecer em Anfield representa um trunfo adicional para o Liverpool , sobretudo se o jogador manifestar claramente a vontade de continuar no time, o que pode dificultar a missão do Barcelona de receber os 55 milhões de euros estipulados no acordo de empréstimo.

O curioso é que o Liverpool busca reduzir o valor da contratação de um jogador que apresenta números de destaque na Premier League, depois de Araújo provar sua qualidade nas disputas aéreas, figurando entre os principais zagueiros nesse quesito nas grandes ligas europeias.

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Segundo as estatísticas do site "FotMob", o zagueiro uruguaio registra média de 4,2 duelos aéreos vencidos a cada 90 minutos na Premier League, número que o coloca entre os melhores jogadores da posição nas cinco grandes ligas europeias.

As estatísticas da "Opta" também mostraram a superioridade de Araújo nesse aspecto em suas primeiras partidas pelo Liverpool, já que ele venceu 27 de 38 duelos aéreos, com aproveitamento de 71,1%, sendo superado no time inglês apenas por Virgil van Dijk.

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Aos 27 anos, Araújo recuperou boa parte do seu brilho e se tornou peça importante nos planos do técnico Andoni Iraola, apesar de atuar principalmente como lateral-direito, e não como zagueiro, dando ao time força extra graças à sua solidez defensiva e à capacidade de levar a melhor nas bolas aéreas.

Enquanto o Liverpool faz questão de aproveitar o potencial do zagueiro uruguaio, também procura usar as negociações para garantir seus serviços por um valor menor. O Barcelona, por sua vez, se vê em uma situação complicada, depois de fixar o preço de venda em 55 milhões de euros, enquanto o clube inglês quer pagar menos por um jogador que se valoriza a cada aparição nos gramados ingleses.