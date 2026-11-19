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O conflito entre a Fifa e a Uefa ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira, que prenuncia mais uma escalada nos próximos dias.

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O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, e outros sete membros europeus do Conselho da Fifa enviaram uma carta à entidade máxima do futebol para reclamar das restrições impostas ao acesso aos documentos relacionados ao escândalo da venda da Copa do Mundo e do fato de não terem recebido todas as provas.

Segundo o jornal "AS", os oito países europeus que integram o Conselho da Fifa enviaram uma carta à entidade, na qual expressam preocupação com a falta de transparência e de cooperação da Fifa no esclarecimento de alegações de má conduta em algumas questões, em especial a tentativa fracassada de comercializar os direitos da Copa do Mundo (FIFA Forward Enterprise).

Fifa ainda não respondeu a nenhuma pergunta

A carta diz: "Em referência à sua carta datada de 2 de novembro sobre as perguntas e os pedidos de informação, e não 'reivindicações', apresentados pela Uefa em nosso nome nos dias 19 e 23 de outubro, essas perguntas foram formuladas depois que o presidente da Fifa convidou os membros do Conselho a enviar suas dúvidas por escrito. E foi o que fizemos".

As federações prosseguiram: "No entanto, a Fifa ainda não respondeu a nenhuma dessas perguntas, não forneceu os documentos solicitados nem definiu um prazo para fornecê-los. Enquanto aguardamos uma resposta completa e adequada a essas perguntas e solicitações, sem entender o motivo de um atraso tão longo, acolhemos com satisfação sua oferta, ainda que tardia, de revisar os documentos".

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E acrescentaram: "Mesmo assim, preocupa-nos que essa revisão pareça limitada a alguns documentos principais, sem especificar quais são, e relacionados exclusivamente à proposta fracassada da Fifa, apesar de nossas perguntas e solicitações abrangerem outras questões adicionais. Além disso, essa revisão estará sujeita a protocolos rigorosos que desconhecemos. Como a senhora mesma apontou em sua carta de 2 de novembro, como membros do Conselho da Fifa, temos determinados direitos, deveres e obrigações, nos termos do estatuto e dos regulamentos da Fifa e da legislação suíça, perante a Fifa como um todo".

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Compromisso com a transparência

Os oito membros europeus do Conselho, entre eles o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, insistem que os documentos solicitados sejam compartilhados com eles: "Portanto, temos o direito de ter acesso aos documentos, às informações e aos materiais necessários para cumprir nossos deveres de forma plena e precisa".

E destacaram: "Em nome da transparência, um conceito que deve ser recíproco, e antes de organizar qualquer viagem a Zurique, pedimos que especifiquem quais documentos consideram essenciais, se a Fifa está disposta a fornecer todos os documentos relacionados às questões levantadas e quais protocolos rigorosos de revisão julgam necessários".

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As federações continuaram: "Além disso, consideramos necessário obter um esclarecimento sobre o motivo pelo qual a Fifa considera essas restrições necessárias. Não está claro por que nossos direitos estão sendo limitados dessa maneira, tendo em vista nossos deveres e obrigações perante a Fifa, seja de acordo com seus estatutos e regulamentos, seja de acordo com a legislação suíça".

E seguiram: "Gostaríamos de reforçar que estamos plenamente cientes de nossos deveres fiduciários perante a Fifa, bem como de nosso compromisso de agir no interesse da organização e de seus membros como um todo. É justamente por isso que levantamos nossas preocupações e solicitamos não apenas respostas, mas também acesso aos documentos pertinentes".

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Uma pergunta ao presidente da Fifa e à sua gestão

As federações concluíram: "Em última análise, a questão é se o presidente da Fifa e sua gestão reconhecem sua responsabilidade perante o Conselho da Fifa. Qualquer revisão de documentos não prejudica os direitos da Uefa, e os nossos, de exigir a apresentação de documentos, inclusive no contexto de processos judiciais em andamento ou futuros nos Estados Unidos. Aguardamos sua resposta. Com base no princípio da transparência mencionado em sua carta, enviamos uma cópia desta correspondência a todos os membros do Conselho da Fifa".

Vale lembrar que a Uefa anunciou recentemente que vai lançar Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, para disputar as eleições de 2027 contra Gianni Infantino, atual presidente da Fifa.