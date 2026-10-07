Numa época de obsessão por números, Lamine Yamal, o talentoso jogador do Barcelona, decidiu responder aos céticos com uma linguagem que só os grandes entendem: a linguagem da constância e do impacto.

Aos 19 anos, ele deixou de ser apenas uma promessa para se tornar um fenômeno goleador sem precedentes, alcançando o que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé e Erling Haaland não conseguiram na mesma idade.

O ponta do Barcelona vive um momento excepcional sob todos os aspectos: um talento extraordinário e uma determinação genial, como o descreveu o técnico da seleção da Espanha, Luis de la Fuente. A novidade desta vez, porém, é que ele acrescentou uma dimensão letal ao seu talento, traduzindo o domínio em gols e assistências decisivas com uma regularidade impressionante.

Um número que ninguém alcançou neste século

Os números desta temporada, apresentados pelo jornal espanhol Mundo Deportivo, revelam a dimensão dessa transformação: 12 gols e 7 assistências com a camisa do Barcelona e da seleção da Espanha. Mas o número mais importante não está no total, e sim na constância.

Lamine Yamal se tornou o primeiro jogador com menos de 20 anos no século 21, no nível da elite do futebol, a contribuir ofensivamente em nove partidas consecutivas entre clube e seleção, seja marcando ou dando assistências.

Uma série histórica que durou nove partidas, nas quais marcou e deu assistências, às vezes fazendo as duas coisas no mesmo jogo, antes de ser interrompida diante da seleção da Croácia. De acordo com o banco de dados da BeSoccer, nenhum outro jogador com menos de 20 anos alcançou esse número neste século.

Uma comparação que revela a dimensão do feito

É inevitável colocar o feito de Yamal frente a frente com as lendas do esporte na mesma faixa etária.

O próprio Lionel Messi, pouco antes de completar 20 anos em 2007, parou em quatro partidas consecutivas contribuindo com gols na Copa América, e sua série não teve continuidade.

Já Cristiano Ronaldo, em setembro de 2004, aos 19 anos, alcançou o mesmo número: quatro partidas consecutivas com o Manchester United e a seleção de Portugal.

Quanto à nova geração, a situação não foi melhor: Kylian Mbappé não ultrapassou seis partidas consecutivas antes dos 20 anos, e Erling Haaland parou em oito partidas, o mesmo número alcançado por Jadon Sancho e Florian Wirtz.

Apenas Lamine Yamal elevou o teto para nove partidas, escrevendo um novo capítulo histórico com seu nome e confirmando que o que vemos não é apenas um brilho passageiro, mas o início de uma nova era para um astro que superou as comparações com sua idade e passou a ser comparado com jogadores anos mais velhos.







