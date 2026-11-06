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Nova crise: o clássico adiado acende o fogo entre Al Ahly e Al Nassr

Al-Nassr
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

O que aconteceu?

Al-Ahli e Al-Nassr entraram em um impasse sobre a nova data da partida adiada entre eles pela Liga Roshan Saudita dos Profissionais, depois que os pontos de vista dos dois clubes divergiram quanto ao horário mais adequado para a realização do confronto, marcado para acontecer após o período atual de paralisação para jogos de seleções.

Segundo revelado pelo programa "Rotana Sport com Walid", a diretoria do Al-Ahli não se opõe à realização da partida no dia 20 de novembro deste mês, especialmente após o retorno de todos os jogadores do time de seus compromissos internacionais, o que permite ao Al-Ahli disputar o jogo com o elenco completo.

Por outro lado, o Al-Nassr não prefere disputar o confronto na data proposta, por causa dos compromissos de seus jogadores estrangeiros e da data de retorno deles ao time, tendo sua diretoria proposto a realização da partida no início do próximo mês de dezembro, para dar aos jogadores tempo suficiente para retornar e se preparar.

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Mas a proposta do Al-Nassr não obteve a aprovação do Al-Ahli, que por sua vez recusou adiar o confronto para dezembro, por causa da sobrecarga do calendário de jogos durante aquele período, e do que isso poderia acarretar em aumento da pressão sobre o time diante de seus compromissos nacionais e continentais.

A Liga Roshan dos Profissionais passou a ter a missão de definir a data final do confronto, diante da insistência de cada clube em seu ponto de vista e da falta, até agora, de um acordo sobre a data da partida adiada, que tem grande importância nos cálculos das duas equipes.

Esse impasse acontece em paralelo à paralisação das competições da liga durante este mês de novembro, por causa do compromisso da seleção saudita de disputar dois amistosos, a pedido do técnico Georgios Donis, dentro do programa de preparação da Arábia Saudita para os desafios que estão por vir.

A Liga Roshan havia decidido adiar as partidas da 13ª rodada da competição por causa da concentração da seleção saudita durante o período atual de paralisação, o que provocou a reorganização do calendário de jogos e abriu espaço para o impasse sobre a data do confronto entre Al-Ahli e Al-Nassr.

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