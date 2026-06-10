A Federação Internacional de Futebol (FIFA) recusou-se a aprovar a camisa da seleção do Haiti e solicitou que fossem feitas alterações nela, em uma nova decisão polêmica antes do início da Copa do Mundo de 2026.

Segundo o jornal espanhol “AS”, a FIFA considerou que um dos elementos visíveis no design poderia ser interpretado como uma mensagem política, o que contraria os regulamentos do torneio.

A seleção do Haiti se prepara para disputar a Copa do Mundo no Grupo 3, que inclui a seleção marroquina, em meio a uma polêmica sobre a camisa projetada pela empresa colombiana “Saita”, que traz um desenho de uma bandeira azul e vermelha em um cenário que parece representar uma revolta popular.

A comissão de revisão da FIFA considerou que alguns detalhes do design não estão em conformidade com os regulamentos da competição e exigiu que fossem feitas alterações antes da aprovação oficial da camisa para a participação na Copa do Mundo.

Por sua vez, a empresa responsável pelo design afirmou que a camisa não carrega qualquer conotação política, ressaltando que o desenho foi criado em homenagem aos cidadãos haitianos que contribuíram para a construção do futuro do país e inclui uma referência histórica à Batalha de Vertier, em 1803, que abriu caminho para a independência do Haiti da França.

A empresa acrescentou, em comunicado divulgado nas redes sociais, que a bandeira presente no desenho representa a primeira bandeira hasteada pelo Haiti após sua libertação, não tendo quaisquer conotações políticas ou mensagens contemporâneas.

Ampla polêmica nas redes sociais

O caso gerou grande repercussão nas redes sociais, onde alguns usuários levantaram hipóteses ligando a bandeira que aparece na camiseta à Polônia, cujos soldados participaram do apoio à independência do Haiti durante a era colonial.

Essa confusão surgiu devido à semelhança relativa entre algumas cores usadas no design e a bandeira polonesa, embora esta última seja composta pelas cores branca e vermelha, enquanto a bandeira histórica do Haiti se baseia nas cores azul e vermelha.

A empresa responsável pelo design confirmou, em declarações à mídia polonesa, que o símbolo presente na camisa não tem relação com a Polônia, mas representa a primeira bandeira histórica do Haiti após a independência em 1804.

A situação da camisa ainda não está decidida

Apesar de a Federação Haitiana e a empresa fabricante defenderem os significados históricos e culturais do design, a decisão final sobre a aprovação da camisa principal ainda não foi tomada.

Por outro lado, as cores da bandeira histórica do Haiti aparecem de forma mais clara nas camisas reserva e terceira da seleção, que não enfrentam nenhuma observação por parte da Federação Internacional até o momento.

Espera-se que a FIFA decida nos próximos dias se a camisa titular será aprovada em sua versão atual ou após a introdução das alterações necessárias, antes do início das competições da Copa do Mundo de 2026.