Nova contratação do Feyenoord recebe a seguinte mensagem: “O Ajax é o melhor clube da Holanda”

Com Tjark Ernst, o Feyenoord contratou oficialmente esta semana seu novo (primeiro) goleiro. Antes de deixar o Hertha BSC, o novo reforço conversou com Deyovaisio Zeefuik, que o ajudou a se familiarizar com seu novo clube.

Por mais de cinco milhões de euros, Ernst trocou Berlim por Roterdã nesta semana. Lá, ele será o sucessor de Timon Wellenreuther, que está se transferindo para o VfL Wolfsburg, da 2. Bundesliga, por cerca de um milhão de euros.

Antes de a transferência ser concretizada, Ernst buscou informações com seu companheiro de equipe Zeefuik. O jogador de Amsterdã está sob contrato com o Hertha desde 2022. “Vou ser sincero: o Feyenoord fez uma excelente contratação”, disse o lateral-direito de 28 anos à ESPN.

“É um goleiro jovem e talentoso, com muito potencial. Acho que ele foi o melhor goleiro da 2. Bundesliga na temporada passada. Ele consegue garantir pontos para o time e é muito tranquilo com a bola.”

“Como zagueiro, é ótimo tê-lo atrás de mim. Se você cometer um erro, é bem provável que ele consiga consertar a situação”, diz Zeefuik, que descreve Ernst como um “goleiro confiável com excelentes reflexos”.

“Ele também é bom na linha. Não consigo definir exatamente seu estilo. É um goleiro muito completo”, diz Zeefuik, que atuou por anos no Ajax e disputou nove partidas pelo time principal.

“Como jogador do Ajax, eu simplesmente passei coisas positivas para ele. Tínhamos um bom relacionamento. Eu disse que o Ajax é o melhor clube da Holanda, mas que o Feyenoord também está sempre na briga pelo título.”

“Eles têm uma torcida boa, o campo também é bom, e a equipe recebe um apoio de verdade. Acho que ele com certeza vai dar conta e vai se destacar, inclusive na Liga dos Campeões. Ele não é um rapaz nervoso”, afirma Zeefuik.