O alemão Jens Wiessing, treinador do Al-Ittihad, definiu o jogador que substituirá o colombiano Richard Ríos no meio-campo, na partida contra o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, pela Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

O Al-Ittihad recebe o Al-Ain na próxima segunda-feira, no estádio Al-Inmaa, em Jidá, pela quarta rodada da fase de liga do torneio asiático.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que Wiessing decidiu escalar o senegalês Dion Lopy no meio-campo, a fim de substituir Richard Ríos, que no momento sofre com uma lesão.

Ríos sofreu uma lesão na articulação do pé esquerdo apenas 8 minutos após o início da partida contra o Abha, na última sexta-feira, pela décima segunda rodada da Liga Roshn, confirmando sua ausência no jogo contra o Al-Ain.

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Segundo o jornal saudita "Asharq Al-Awsat", a ausência também se estenderá à partida contra o Neom, na próxima sexta-feira, pela décima terceira rodada da Liga Roshn saudita.

A ausência de Ríos será como uma tábua de salvação para Dion Lopy, que havia se afastado da formação titular recentemente de maneira surpreendente, depois de ter sido um dos elementos importantes do treinador alemão no início da temporada.

Lopy atuará ao lado de Moukhtar Ali no meio-campo, tendo como companhia o astro argelino Houssem Aouar, em funções mais voltadas ao ataque.

O Al-Ittihad entra na partida em busca da segunda vitória consecutiva. A equipe venceu uma partida, perdeu outra e empatou a terceira, ocupando a oitava posição no grupo do Oeste com 4 pontos.

Por outro lado, o Al-Ain faz uma temporada excepcional, liderando o grupo do Oeste com pontuação máxima (9 pontos), conquistados com a vitória em seus três primeiros jogos, entre eles o triunfo histórico sobre o Al-Nassr por 4 a 0 na primeira rodada.