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O Al-Nassr, da Arábia Saudita, sofreu um duro golpe após a divulgação da natureza da lesão do ponta francês Kingsley Coman, sofrida no duelo contra o Al-Sadd, do Catar, pela AFC Champions League Elite.

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O Al-Nassr venceu o Al-Sadd por 2 a 1 na última terça-feira à noite, no Al-Awwal Park, em Riad, capital saudita, pela quinta rodada da fase de liga da AFC Champions League Elite.

Com apenas 3 minutos de jogo, Coman caiu no gramado após um choque com um jogador do Al-Sadd e deixou o campo lesionado, dando lugar ao atacante saudita Abdullah Al-Hamdan.

Segundo o jornal saudita "Al-Riyadiyah", o ponta francês passou por exames médicos e de imagem, que confirmaram uma ruptura no músculo posterior da coxa.

O jornal explicou que Coman precisará de um período de tratamento e recuperação de até 28 dias, o que significa que ele desfalcará o time em vários jogos importantes nas próximas semanas.

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No entanto, o "Al-Riyadiyah" garantiu que o ponta francês ficará fora de apenas 3 partidas, com destaque para o duelo contra o Al-Qadsiah, na próxima sexta-feira, no Al-Awwal Park, pela 14ª rodada do Campeonato Saudita.

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Além disso, Coman desfalcará o time contra o Al-Hazem, nesta sexta-feira, pela 13ª rodada do Campeonato Saudita, e contra o Al-Gharafa, do Catar, na terça-feira depois da próxima, pela sexta rodada da fase de liga da AFC Champions League Elite, na Zona Oeste.

Por outro lado, o ex-astro do Bayern de Munique voltará a jogar no próximo dia 12 de dezembro, quando o Al-Nassr receber o Al-Shabab no Al-Awwal Park, pela 15ª rodada do Campeonato Saudita.

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A lesão do ponta francês no jogo contra o Al-Sadd aconteceu poucos minutos depois de sua primeira partida como titular pelo Al-Nassr desde a grave lesão que o afastou dos gramados recentemente.

Coman sofria com essa lesão desde a vitória por 3 a 1 sobre o Neftchi, do Uzbequistão, em outubro passado, pela segunda rodada da fase de liga da AFC Champions League Elite.

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Aquela lesão grave o tirou dos jogos contra Neom, Al-Faisaly e Al-Kholood, pela 10ª, 11ª e 12ª rodadas do Campeonato Saudita, e contra o Pakhtakor, do Uzbequistão, pela quarta rodada da fase de liga da AFC Champions League Elite.

O jogador de 30 anos voltou a ser relacionado pelo Al-Nassr na penúltima partida, contra o Al-Ahli, na última sexta-feira, no jogo adiado da nona rodada do Campeonato Saudita, mas entrou como reserva, sem começar como titular.

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Assim que foi escalado como titular contra o Al-Sadd, Coman se lesionou rapidamente, o que levantou muitas dúvidas sobre sua condição física e se estava realmente pronto para voltar a jogar.

O ponta francês disputou apenas 9 partidas pelo Al-Nassr desde o início da temporada, nas quais marcou apenas um gol e não deu nenhuma assistência.