A Confederação Africana de Futebol (CAF) encerrou a polêmica em torno do destino da Copa Africana de Nações de 2027, após as dúvidas levantadas sobre o local de realização do torneio, previsto para o próximo ano.

A CAF havia anunciado anteriormente a realização da próxima edição do torneio continental no período entre 19 de junho e 17 de julho de 2027, com organização conjunta entre Quênia, Tanzânia e Uganda.

No entanto, reportagens da imprensa árabe afirmaram na última sexta-feira que Patrice Motsepe, presidente da Confederação Africana, fará uma visita de inspeção aos três países anfitriões em janeiro, para avaliar o nível de preparação cinco meses antes da data do torneio.

Acrescentaram que a CAF poderia considerar transferir o torneio para outro país caso ficasse comprovado que os três países não estarão prontos naquele momento.

Por sua vez, Luxolo September, porta-voz da CAF, afirmou em declarações exclusivas à Kooora, neste sábado, que "essas notícias são repetidas, e já esclarecemos a verdade mais de uma vez".

E acrescentou: "Essas são notícias falsas, sem qualquer fundamento de verdade. A CAF não está pensando em transferir a Copa Africana de Nações e confia na capacidade do Quênia, da Tanzânia e de Uganda de organizarem o torneio na data prevista".

As reportagens também afirmaram que haveria uma proposta para adiar a edição de 2027 para o ano de 2028, limitando-se à realização de uma única edição, em vez da decisão atual de realizar duas edições antes de o torneio passar a ser disputado a cada quatro anos.

Mas September também confirmou que essas notícias não são verdadeiras e reforçou o compromisso da CAF com a agenda atual.

September já havia negado à Kooora notícias semelhantes sobre o destino do torneio em abril passado.

Duas rodadas das eliminatórias classificatórias para o torneio já foram realizadas, e as eliminatórias devem terminar em março.