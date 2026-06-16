Notícias desanimadoras do centro de treinamento da seleção brasileira sobre Neymar

Aumentam as preocupações no elenco da Seleção Brasileira quanto à condição física do craque Neymar Júnior, que ainda sofre com uma lesão na panturrilha direita, o que coloca em risco sua participação na próxima partida contra o Haiti pela Copa do Mundo de 2026.

De acordo com a rede brasileira “Globo”, Neymar passou por novos exames médicos na segunda-feira para avaliar o grau de recuperação da lesão que o afastou dos gramados por cerca de um mês.

Os relatos confirmaram que o jogador continuará seu programa de recuperação sem participar dos treinos coletivos, o que torna sua participação na próxima partida praticamente improvável.

Desde o início dos preparativos da seleção brasileira, em 27 de maio, Neymar não participou de nenhum treino sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, que o convocou mesmo sabendo que ele não estava totalmente recuperado.

A comissão técnica teme o agravamento da lesão, especialmente porque a lesão na panturrilha é considerada uma das mais complexas para jogadores que dependem de velocidade e explosão física.

Apesar da melhora gradual de seu estado, a equipe médica prefere agir com cautela em relação ao processo de recuperação, com foco na manutenção de sua massa muscular e aptidão cardiovascular para garantir seu retorno gradual ao melhor de sua forma.

A Confederação Brasileira de Futebol dedica atenção especial ao caso de Neymar, ciente de sua importância técnica e moral dentro da equipe, em um momento em que todos esperam que ele consiga atuar nas próximas fases do campeonato sem riscos adicionais.