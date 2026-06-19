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Ronaldinho Lights the Empire State BuildingGetty Images Entertainment

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Notícias contraditórias geram polêmica... Será que Ronaldinho realmente vai voltar aos gramados?

Campeonato Italiano
Ravenna
Ronaldinho
Itália
Brasil

Será que o mago brasileiro vai conseguir?

A notícia do retorno do lendário jogador brasileiro Ronaldinho ao futebol profissional causou grande comoção na Itália, após relatos indicarem que ele estaria prestes a assinar contrato com o Ravena, um dos clubes da terceira divisão italiana, 11 anos após sua aposentadoria.

De acordo com o que publicou o jornal italiano “La Gazzetta dello Sport”, espera-se que a contratação de Ronaldinho pelo Ravena seja anunciada oficialmente no dia 23 de junho, durante um grande evento em Miami, que coincidirá com a Copa do Mundo, quando será revelada a nova camisa do clube.

Ronaldinho disse, segundo o jornal: “Novas cores, o mesmo sorriso. Mal posso esperar para voltar aos gramados e escrever um novo capítulo na minha carreira ao lado de Ignazio (Cipriani, proprietário do clube) e de toda a família Cipriani. O futebol sempre foi uma fonte de felicidade para mim, e quero transmitir essa mesma paixão à Ravena”.

Essa decisão surpreendente ocorre depois que o astro brasileiro se aposentou do futebol profissional em 2015, após sua última passagem pelo Fluminense, mantendo-se longe dos holofotes nos últimos anos.

O clube de Ravena, que perdeu por pouco a chance de subir para a segunda divisão na última temporada após ser eliminado nas eliminatórias, busca aproveitar o grande nome de Ronaldinho para reforçar sua presença na mídia e junto ao público.

No entanto, o jornalista italiano especializado no mercado de transferências, Fabrizio Romano, negou essas informações posteriormente em sua conta no Twitter, afirmando que a presença de Ronaldinho no clube se limitaria, em primeiro lugar, a atividades de marketing, e que ele participaria apenas de um jogo amistoso, antes de excluir seu tuíte mais tarde, sem explicar os motivos.

Ainda há incerteza quanto à verdadeira natureza do retorno de Ronaldinho: se trata de um retorno efetivo às competições oficiais ou apenas de uma participação simbólica para fins de marketing, enquanto se aguarda o anúncio oficial previsto para a próxima segunda-feira.

Vale lembrar que Ronaldinho (46 anos) é considerado uma das maiores estrelas do futebol no início do milênio, tendo conquistado a Bola de Ouro em 2005 e conquistado vários títulos com o Barcelona, o Milan e a Seleção Brasileira, incluindo a Copa do Mundo de 2002 e a Liga dos Campeões.

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