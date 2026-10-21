O Paris Saint-Germain sofreu um duro golpe após perder o georgiano Khvicha Kvaratskhelia, que sofreu uma lesão grave durante o confronto com o Barcelona na Liga dos Campeões da Europa.

Segundo comunicado oficial do clube francês, os exames médicos revelaram que o ponta sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.





O clube anuncioupor meio de seu site oficial que Kvaratskhelia passará por uma cirurgia nos próximos dias, após a lesão que sofreu durante a partida da equipe contra o Barcelona, que terminou com a vitória do Paris Saint-Germain por 4 a 2.

A lesão de Kvaratskhelia representa um forte golpe para a equipe francesa, que perderá uma de suas principais peças ofensivas no próximo período, à espera de que se esclareça o tempo de sua ausência após se submeter à cirurgia e iniciar a fase de reabilitação.

O jogador georgiano havia deixado o confronto contra o Barcelona por causa da lesão durante o segundo tempo, antes de os exames médicos confirmarem a gravidade de seu quadro, atestando a necessidade de intervenção cirúrgica.

As más notícias não se limitaram à lesão de Kvaratskhelia, já que o Paris Saint-Germain também anunciou que Ousmane Dembélé seguirá em tratamento nas próximas semanas, após sua lesão no músculo da coxa esquerda.

O zagueiro brasileiro Marquinhos também passará por tratamento nas próximas semanas, após sofrer uma lesão no músculo da coxa direita durante o mesmo confronto.

Dessa forma, o Paris Saint-Germain saiu de sua vitória sobre o Barcelona por 4 a 2 com três lesões significativas, num golpe para a comissão técnica comandada por Luis Enrique, que aguarda a evolução da condição física de seus jogadores antes dos próximos compromissos.