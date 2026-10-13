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FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TRAININGAFP
Hussein Hamdy
Traduzido por

Notícia de falecimento abala o Atlético de Madrid antes do confronto com o Manchester United

Koke
Atlético de Madrid
Manchester United
Liga dos Campeões
Espanha
England

Despedida emocionante na Liga dos Campeões

O Atlético de Madrid anunciou que será realizado um minuto de silêncio e que os jogadores usarão braçadeiras negras durante o confronto com o Manchester United, em luto pelo falecimento de Ana Merodio Borja, mãe de Koke, capitão do time principal, e de Borja Resurrección, auxiliar técnico da equipe sub-19.

Segundo a rádio espanhola "Cope", o Atlético de Madrid decidiu homenagear a memória da falecida, que morreu na capital Madrid, conforme confirmou o clube espanhol.

O Atlético de Madrid obteve a aprovação da UEFA para realizar o minuto de silêncio durante o confronto com o Manchester United pela Liga dos Campeões, em homenagem à mãe de Koke e Borja Resurrección.

As manifestações de luto também se estenderão à partida prevista pela UEFA Youth League, na qual os jogadores igualmente usarão braçadeiras negras.

Como demonstração de respeito e consideração à memória da falecida, a bandeira rojiblanca do Atlético de Madrid foi hasteada a meio mastro no estádio Riyadh Air Metropolitano.

O clube da capital também fez questão de declarar seu apoio e solidariedade à família da falecida e às pessoas próximas a ela.

Nesse sentido, o clube expressou suas condolências: "No Atlético de Madrid, queremos expressar nossas mais sinceras condolências a todos os seus familiares e amigos, em especial a Koke, capitão do time principal, e a Borja Resurrección, auxiliar técnico da equipe sub-19".



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