Notas dos jogadores da Juventus contra o Rennes: Nick Woltemade salva um ponto em empate dramático

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A Juventus manteve a invencibilidade na Liga Europa com um suado empate por 2 a 2 contra o Rennes no Allianz Stadium. Apesar de ter saído na frente logo no início com Zeki Celik, a equipe precisou de um pênalti de Nick Woltemade no segundo tempo para empatar após a rápida virada do Rennes.

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Juventus e Rennes empataram por 2 a 2 em um jogo emocionante em Turim, resultado que deixa as duas equipes com muito a refletir sobre sua organização defensiva. A Juventus começou com intensidade e abriu o placar logo aos seis minutos, com Zeki Celik. No entanto, a disciplina tática dos comandados de Luciano Spalletti oscilou na metade do primeiro tempo, permitindo que Mousa Tamari empatasse antes de Boulaye Dia virar o jogo em uma cobrança de pênalti pouco antes do intervalo. A mudança no rumo da partida expôs a vulnerabilidade da Juventus nas transições e deixou a torcida da casa inquieta no intervalo.

No segundo tempo, a Juventus dominou a posse de bola e terminou a partida com 54%, mas teve dificuldades para superar a sólida defesa recuada do Rennes. O empate veio aos 67 minutos, quando Nick Woltemade, o jogador mais criativo da Juventus durante toda a noite, cobrou um pênalti com precisão. A Juventus pressionou em busca da vitória e somou 14 finalizações, mas não conseguiu marcar o terceiro gol. Um cartão amarelo para Boudlal, do Rennes, nos minutos finais e várias substituições táticas feitas pelas duas equipes garantiram um desfecho tenso, mas o confronto da terceira rodada terminou empatado.

Goleiro e defesa

G. Vicario - 5/10

Uma noite frustrante para o goleiro italiano. Embora tenha feito três defesas para manter a Juventus na disputa, sofreu dois gols no primeiro tempo, incluindo um de pênalti cobrado por Boulaye Dia. Faltou-lhe a segurança habitual no período de domínio do Rennes antes do intervalo.

F. Gatti - 4/10

Partida difícil para o zagueiro, que sofreu com a movimentação de Tamari e Dia. Recebeu cartão amarelo aos 20 minutos e nunca pareceu à vontade, o que levou Spalletti a substituí-lo por razões táticas aos 60 minutos, em busca de mais mobilidade na linha defensiva.

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G. Bremer - 6/10

O mais seguro dos três zagueiros titulares, Bremer fez várias intervenções importantes para impedir que o Rennes ampliasse a vantagem. Ainda assim, integrou uma defesa que se mostrou surpreendentemente vulnerável durante o colapso no primeiro tempo.

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L. Kelly - 5/10

Escalado pela esquerda do trio defensivo, Kelly ajudou a equipe a avançar com a bola, mas foi surpreendido fora de posição na construção do primeiro gol do Rennes. Foi substituído aos 80 minutos, quando a Juventus adotou uma formação mais ofensiva.

Meio-campo

D. Luiz - 6/10

O brasileiro ditou o ritmo da equipe, ajudando a Juventus a manter 54% de posse de bola. Circulou a bola com eficiência, mas lhe faltou o passe decisivo para superar a resistente defesa do Rennes, que recuou ainda mais no segundo tempo.

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T. Koopmeiners - 6/10

Atuação equilibrada do holandês, que percorreu boa parte do campo. Foi fundamental na pressão inicial que levou ao primeiro gol, embora sua influência tenha diminuído um pouco à medida que o Rennes fechou os espaços pelo centro.

W. McKennie - 6/10

McKennie mostrou sua disposição habitual, movimentando-se entre as linhas para apoiar o ataque. Venceu vários duelos no setor central, mas não conseguiu oferecer, ele próprio, uma ameaça significativa ao gol.

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M. Celik - 7/10

Começou a partida de forma brilhante ao abrir o placar aos seis minutos, mostrando ótimo senso de posicionamento para chegar à área. Sua noite, porém, terminou cedo: foi substituído no intervalo, possivelmente por uma mudança tática ou uma lesão leve.

A. Cambiaso - 6/10

Atuando como ala, Cambiaso foi uma opção constante pelas laterais. Fez vários cruzamentos perigosos, embora a defesa do Rennes tenha levado a melhor pelo alto na maioria deles. Permaneceu em campo até os minutos finais dos acréscimos.

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Ataque

N. Woltemade - 8/10

O principal nome da Juventus, sem discussão. Deu a assistência para Celik abrir o placar logo aos seis minutos e permaneceu como referência do ataque durante toda a partida. Sob enorme pressão, converteu o pênalti aos 67 minutos e garantiu o empate para sua equipe.

R. Kolo Muani - 5/10

Noite discreta para o francês, que teve dificuldades para encontrar espaço atrás da linha de cinco defensores do Rennes. Passou longos períodos do segundo tempo sem participar do jogo antes de ser substituído por Jeremie Boga aos 81 minutos.

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Reservas e técnico

P. Kalulu - 6/10

Kalulu entrou no intervalo no lugar de Celik, deu mais solidez defensiva ao lado direito e ajudou a Juventus a retomar o controle do ritmo da partida no segundo tempo.

N. Gonzalez - 5/10

Entrou no lugar de Gatti aos 60 minutos para dar mais força ao ataque. Embora tenha ocupado os defensores, não finalizou no alvo durante os 30 minutos em que esteve em campo.

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J. Lucumi - 6/10

Substituiu Kelly nos dez minutos finais. Lidou bem com os poucos lançamentos longos feitos pelo Rennes nas tentativas de arrancar a vitória no fim.

J. Boga - 5/10

Entrou aos 81 minutos no lugar de Kolo Muani. Tentou alguns de seus dribles característicos, mas não conseguiu produzir o lance especial necessário para desfazer o empate.

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K. Alajbegovic - sem nota

Entrou no lugar de Cambiaso em uma substituição tática já aos 91 minutos; não teve tempo suficiente para influenciar a partida.

L. Spalletti - 5/10

Spalletti ficará preocupado com a facilidade com que sua equipe deixou escapar a vantagem no primeiro tempo. Embora seus ajustes no segundo tempo tenham ajudado a estabilizar o time e garantir o empate, a organização defensiva inicial não foi suficiente diante do jogo direto do Rennes.