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O PSV perdeu por nada menos que 5 a 1 para o Real Madrid nesta terça-feira, na fase de liga da Champions League. Foi, portanto, um resultado decepcionante para o time do técnico Peter Bosz. Voetbalzone dá, como de costume, notas aos titulares da equipe de Eindhoven e aos jogadores que atuaram por pelo menos 45 minutos.

O PSV mostrou qualidade no primeiro tempo, com Ruben van Bommel criando muitas jogadas de perigo. Kodai Sano e Sergiño Dest também se destacaram contra o gigante espanhol. A equipe foi para o intervalo vencendo por 1 a 0, depois que Ivan Perisic conquistou um pênalti.

Após o intervalo, o Real Madrid acelerou o ritmo, liderado por Jude Bellingham, e o PSV praticamente não teve chances. Sano, em especial, mostrou-se vulnerável, embora seus companheiros também não tenham conseguido oferecer resistência de verdade.

O Real Madrid deu ao público do Santiago Bernabéu o espetáculo pelo qual pagou e chegou a uma bela vitória por 5 a 1. Restou a Peter Bosz e seu time lamber as feridas após uma noite que terminou dolorosa na Champions League.

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Notas do PSV:

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Matej Kovar 7

Sergiño Dest 6

Lutsharel Geertruida 5,5

Armando Obispo 6,5

Filip Kostic 5

Kodai Sano 6

Sven Mijnans 6

Paul Wanner 5

Ivan Perisic 6

Guus Til 6

Ruben van Bommel 7,5



Esmir Bajraktarevic 5,5

